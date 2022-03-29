Украинский пассажирский Boeing 737 сбили в Иране
Канада предложит новые правила расследования авиакатастроф — Reuters
Власти Канады намерены предложить внести изменения в международные правила по расследованию авиакатастроф из-за инцидента с самолетом «Международных авиалиний Украины» в Иране в 2020 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в канадском правительстве. По их данным, с...
29 марта 2022
Дело о крушении Boeing в Иране может дойти до Международного суда ООН
Нежелание Ирана вести переговоры по делу о сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737−800 в многостороннем формате могут привести к тому, что группа стран, чьи граждане стали жертвами сбитого в Тегеране украинского самолёта, инициирует передачу спора в Международный суд ООН. Об этом заявила...
10 февраля 2022
Глава МИД Украины провёл переговоры с Канадой об авиакатастрофе в Иране
Согласие достигнуто Киевом и Оттавой по теме авиакатастрофы рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января 2020 года. Об этом сообщил 18 января журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Комментируя прошедшую встречу в Киеве с канадским...
18 января 2022
Иран: Канада не имеет права представлять отчет о крушении самолета
Канада не имеет права представлять отчеты или высказывать мнение по вопросу крушения украинского авиалайнера, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня. Бахарванд отметил, что если такое незаконное поведение Канады станет...
26 июня 2021
Иранский дипломат подверг критике политизацию крушения украинского самолета
18 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд подверг критике политизацию крушения украинского самолета, заявив, что такие меры будут лишь отвлекать Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) от верного пути в решении данного вопроса. Об этом сообщило иранское...
19 июня 2021
МИД: иранский суд обладает юрисдикцией по делу об украинском самолете
7 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что, поскольку инцидент произошел в пределах иранских границ, иранский суд обладает юрисдикцией по делу о крушении украинского самолета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Бахарванд сделал это замечание, говоря о...
8 июня 2021
Иран может предоставить Украине материалы дела о гибели самолёта МАУ
Представители Ирана пообещали предоставить Украине материалы дела о катастрофе самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сбитого над Тегераном. Об этом написал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 7 июня на своей странице в социальной сети Twitter. «Иран пообещал...
7 июня 2021
Иран критикует подходы стран в отношении крушения украинского самолета
4 июня посол Ирана в Киеве Манучер Моради заявил, что Исламская Республика готова вести переговоры и сотрудничать в связи с авиакатастрофой украинского самолета под Тегераном, критикуя непрофессиональное поведение некоторых стран в этой связи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Моради...
5 июня 2021
Украина не согласна на предложенную Ираном компенсацию за сбитый самолёт
В МИД Украины не согласны с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего при крушении самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана 8 января 2020 года. Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко обнародовали вечером 4 июня украинские СМИ...
4 июня 2021
Иран сообщил новые данные о крушении украинского самолета
2 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд проинформировал должностных лиц Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о последних событиях в расследовании крушения украинского самолета в прошлом году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Бахарванд провел...
3 июня 2021
В Киеве начались переговоры по делу сбитого в Иране самолёта МАУ
На Украине начались двухдневные украино-иранские переговоры по делу самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 2 июня на своей странице в социальной сети Twitter. «Будем...
2 июня 2021
Делегация из Ирана прибыла в Киев
В Киев прибыла делегация Ирана под руководством заместителя иностранных дел страны Мохсена Бахарвандра. Об этом заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради, сообщил 1 июня телеграм-канал Klymenko Time. По его словам, представители Ирана намерены провести третий раунд переговоров в связи с...
1 июня 2021
В Иране раскритиковали решение суда Канады по делу о сбитом самолёте МАУ
Решение канадского суда по делу о сбитом самолёте компании «Международные авиалинии Украины» в Иране является безосновательным. Об этом, как сообщает информационное агентство Anadolu, заявил 21 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде журналистам. «Всем известно, что у...
21 мая 2021
В Канаде признали уничтожение украинского самолёта в Иране терактом
Уничтожение самолёта Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) иранскими силами противовоздушной обороны в небе над Тегераном является преднамеренным террористическим актом. Такое решение вынес Верховный суд канадской провинции Онтарио, сообщило 21 мая канадское издание Global...
21 мая 2021
Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе самолёта МАУ
Государственная авиационная служба Украины направила ряд замечаний к проекту финального отчёта Ирана по поводу авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» над Тегераном. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба министерства инфраструктуры Украины. «Сейчас нами постоянно ведётся работа...
30 апреля 2021
Власти Ирана изначально знали, кто сбил украинский самолёт — NYT
Власти Ирана намеренно скрывали настоящую причину крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» первые три дня после трагедии. Об этом сообщило американское издание The New York Times, опубликовав аудиозапись, на которой может звучать голос министра иностранных дел Ирана...
26 апреля 2021
Иран подверг критике политический подход Украины по крушению самолета
Украина ведет разбирательство по делу о катастрофе украинского пассажирского самолета политически мотивировано, заявил представитель иранской службы безопасности 20 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Кейван Хосрави, официальный представитель секретариата Высшего совета национальной...
21 апреля 2021
Иран отвергает заявления Украины касательно преднамеренности авиакатастрофы
16 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно отверг комментарии секретаря Совета национальной безопасности Украины о том, что инцидент с украинским самолетом был преднамеренным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Хатибзаде выразил сожаление, что, несмотря на...
17 апреля 2021
Иран отреагировал на обвинения главы СНБО Украины
Иран опроверг слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о преднамеренном уничтожении самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщил 16 апреля...
16 апреля 2021
В СНБО Украины заявили, что Иран намеренно сбил самолёт МАУ
Иран не предоставляет полную информацию об обстоятельствах крушения самолёта Международных авиалиний Украины (МАУ), и это доказывает, что самолёт сбили намеренно. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 16 апреля в интервью канадскому изданию...
16 апреля 2021