Киев, 18 января, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Согласие достигнуто Киевом и Оттавой по теме авиакатастрофы рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января 2020 года. Об этом сообщил 18 января журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

(сс) Sadegh Nikgostar Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном

Комментируя прошедшую встречу в Киеве с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли, Кулеба сказал, что обсуждалась тема крушения авиалайнера Boeing 737.

Кулеба «Достигли согласия о ряде шагов в составе коалиции, чтобы обеспечить справедливость в этом тяжёлом и ответственном деле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с украинскими, а также канадскими, иранскими, британскими, германскими гражданами на борту был по ошибке сбит военными Ирана. Также в лайнере находились граждане Афганистана и подданные Швеции. От Тегерана ждут и требуют выплаты компенсаций.