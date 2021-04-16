Тегеран, 16 апреля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Иран опроверг слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о преднамеренном уничтожении самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщил 16 апреля телеграм-канал ведомства.

Amin Ahouei Останки погибших в авиакатострофе украинского самолета в Иране

«Несмотря на все объяснения и отчёты экспертов, некоторые украинские официальные лица продолжают делать политически двусмысленные заявления и выдвигать свои субъективные гипотезы», — сказал иранский дипломат.

Он также отметил, что Иран готов вести переговоры со всеми странами, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы.

Напомним, ранее Данилов обвинил Иран в том, что украинский самолёт, сбитый над Тегераном в начале 2020 года, был уничтожен намеренно.