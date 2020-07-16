Убийство ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
В Ненецком АО вынесли приговор охраннику, пустившему убийцу в детский сад
Нарьян-Марский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении работника охранного предприятия «Святогоръ», пустившего в детский сад убийцу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного суда, было установлено, что 31 октября 2019 года охранник детского сада «Сказка» дистанционно открыл...
16 июля 2020
Ненецкий суд отправил убийцу ребенка на принудительное лечение
Ненецкий окружной суд вынес решение по делу об убийстве шестилетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, постановлением суда убийца отправлен на принудительное решение. Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев подошел к...
24 марта 2020
Суд по делу об убийстве ребёнка в Нарьян-Маре пройдёт в закрытом режиме
Судебное заседание над Денисом Поздеевым, обвиняемом в убийстве ребенка в детском саду, состоится 24 марта и пройдет в закрытом режиме в Архангельске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружного суда. «Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к...
10 марта 2020
В Ненецком АО перед судом предстанет охранник, пустивший в детсад убийцу
В Ненецком автономном округе перед судом предстанет 35-летний сотрудник ЧОПа, пустивший на территорию детского сада убийцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР. Напомним, 31 октября охранник детского сада «Сказка» дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита...
17 февраля 2020
Охранную фирму, чей сотрудник впустил в детсад убийцу, лишили лицензии
Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу и аннулировал «лицензию от 28.04.2018 года №1/18, выданную Отделом Росгвардии по Ненецкому автономному округу обществу с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Святогоръ» на...
12 февраля 2020
Дело об убийстве мальчика в ненецком детском саду направлено в суд
В Ненецком АО завершено расследование уголовного дела об убийстве шестилетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, суду предстоит вынести решение о принудительном лечении обвиняемого Дениса Поздеева. Напомним, 31 октября 2019 года 36-летний житель Нарьян-Мара...
10 февраля 2020
Ненецкий АО: убийцу ребенка ждет принудительное лечение
Обвиняемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара может быть отправлен на принудительное лечение. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, в ближайшее время дело будет передано в суд. Напомним, 31 октября 2019 года днем 36-летний житель города Нарьян-Мара...
23 января 2020
Задержанный за убийство ребенка в ненецком детском саду признан невменяемым
СУ СКР по Архангельской области и НАО завершило предварительное расследование дела об убийстве шестилетнего мальчика в одном из детских садов Нарьян-Мара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 36-летний житель окружной столицы, нанесший смертельные удары ребенку, признан невменяемым...
15 января 2020
В Ненецком АО определились с деньгами для безопасности школ
Почти 36 млн рублей выделят в Ненецком АО на создание комплексной системы безопасности в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном собрании депутатов. Система будет включать комплекс программных и технических средств и обеспечивать трёхуровневую защиту доступа в...
11 декабря 2019
В Архангельске откроют детский сад с системой распознавания лиц
В Архангельске откроют детский сад, на входе в который будет работать система распознавания лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», члены которой проинспектировали ход строительства здания. Детский сад строится в Соломбальском округе и...
2 декабря 2019
В Госдуме в трагедии в Благовещенске винят Читу, Петербург и Нарьян-Мар
В трагедии в Благовещенске в Госдуме винят в том числе и СМИ и настаивают на запрете сюжетов с информацией о насилии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября. «Мы видим, что многие молодые люди абсолютно неправильно воспринимают информацию, которая подается в СМИ, и из антигероев делают героев и...
14 ноября 2019
ЧОП, сотрудник которого пустил в детский сад убийцу, могут лишить лицензии
Росгвардия завершила проверку частного охранного предприятия «Святогоръ», сотрудник которой пустил на территорию детского сада «Сказка» убийцу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы выявили в деятельности предприятия целый ряд нарушений...
13 ноября 2019
Власти НАО просят Минпросвещения РФ передать охрану детсадов Росгвардии
Власти Ненецкого автономного округа написали письмо в Минпросвещения РФ с просьбой передать охрану образовательных учреждений Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружного правительства. По информации департамента образования, культуры и спорта НАО, сегодня из 117 учреждений 36...
12 ноября 2019
В школах и детсадах Ненецкого АО ужесточили пропускной режим
С 12 ноября в школы и детские сады Ненецкого АО по поручению губернатора запрещен вход взрослым, не имеющим специальный пропуск. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа. «Если раньше многие родители, особенно первоклассников, доводили детей до класса, то сейчас это запрещено. Они не имеют...
12 ноября 2019
Подросток обстрелял окна детского сада в Нарьян-Маре
Детский сад стал объектом хулиганской атаки — окна учреждения, в котором находились дети, были обстреляны из пневматического оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД. По сообщению ведомства, нападению подвергся детский сад «Кораблик» на улице Ленина. От выстрелов никто не пострадал...
11 ноября 2019
После убийства в НАО архангельским ЧОП напомнили об инструкциях
В связи с трагедией в Ненецком АО, представителям частных охранных предприятий Архангельска напомнили о важности соблюдения инструкций. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Управлении Росгвардии, после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, в ведомстве прошло рабочее совещание с...
8 ноября 2019
Ненецкие депутаты предложили отдать охрану детсадов Росгвардии
Депутаты Ненецкого АО подготовили обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой расширить перечень объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардии. Документ был единогласно принят на сегодняшней сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ненецкие законодатели считают, что...
7 ноября 2019
В детсадах НАО после убийства ребенка внедрят новую систему безопасности
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский поручил внедрить в школах и детских садах региона системы безопасности, которые позволят исключить влияние на них человеческого фактора. Детские образовательные учреждения в округе таким образом станут территориями, куда не смогут попасть...
6 ноября 2019
Заведующую ненецким детсадом, в котором был убит ребенок, уволили
Заведующая детским садом «Сказка», в котором был убит ребенок, написала заявление об увольнении. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО. Руководитель дошкольного учреждения Галина Овчинникова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого...
5 ноября 2019
СКР опубликовало видео вторжения убийцы в детский сад Нарьян-Мара
Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения на детский сад «Сказка в Нарьян-Маре». Кадры подтверждают озвученную ранее информацию о том, что преступнику не пришлось взламывать дверь учреждения — после звонка в домофон, дверь открылась дистанционно. Напомним, 31 октября, во время тихого часа...
5 ноября 2019