Нарьян-Мар, 11 ноября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Детский сад стал объектом хулиганской атаки — окна учреждения, в котором находились дети, были обстреляны из пневматического оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

Подростки

По сообщению ведомства, нападению подвергся детский сад «Кораблик» на улице Ленина. От выстрелов никто не пострадал.

Правоохранителям быстро удалось установить личность преступника. Им оказался местный подросток. Оружие изъято, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре произошла трагедия — в здание вошел вооруженный ножом мужчина и убил спящего шестилетнего мальчика.