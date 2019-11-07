Нарьян-Мар, 7 ноября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Депутаты Ненецкого АО подготовили обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой расширить перечень объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардии. Документ был единогласно принят на сегодняшней сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

Ненецкие законодатели считают, что существующих нормативных актов недостаточно для обеспечения безопасного пребывания детей и педагогов в образовательных организациях.

Парламентарии отметили, что только за два предыдущих года в 18 регионах в школах и колледжах совершено 24 преступления с использованием оружия и взрывных устройств. Ранено 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 детей. 31 октября трагедия произошла в детском саду Нарьян-Мара — ворвавшийся в учреждение преступник ударом ножа убил шестилетнего ребенка.

Во всех случаях охрана образовательных организаций осуществлялась организациями, сотрудники которых в экстренной ситуации не смогли оказать нападавшим должного сопротивления.

В этой связи депутаты окружного собрания предложили изменить отдельные нормативные акты РФ. В частности, предлагается предусмотреть обязательное оборудование зданий и помещений образовательных организаций не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных пропусков, установить единый стандарт обеспечения безопасных условий обучения.

Кроме того, в связи с недоступностью охранных услуг в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также неэффективного использования в таких населенных пунктах каналов передачи тревожных сообщений в силу существенной удаленности подразделений правоохранительных органов от образовательной организации предлагается рассмотреть возможность охраны таких учреждений войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, сотруднику частного предприятия «Святогоръ», открывшему убийце дверь в детский сад «Сказка», предъявлено обвинение в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Мужчина признал вину частично.

После трагедии губернатор ненецкого АО распорядился в кротчайшие сроки оснастить учреждения округа новой системой безопасности, исключающей на входе в здание «человеческий фактор».