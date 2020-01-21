Пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Суд оставил под арестом фигурантов дела о пожаре в Холдоми под Хабаровском
Под арестом останутся фигуранты уголовного дела о пожаре в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Хабаровского Краевого суда. Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости Под арестом останутся директор лагеря...
21 января 2020
Фигурантам дела о пожаре в детском палаточном лагере продлили арест
Три фигуранта дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском останутся под арестом до марта 2020 года. Такое решение принял Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, передают 20 декабря «Вести». Под стражей останутся владелец горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталий...
20 декабря 2019
Родителям мальчика, геройски погибшего на пожаре в «Холдоми», вручили орден
Семье десятилетнего школьника из Комсомольска-на-Амуре, который спасал детей из горящих палаток в летнем лагере «Холдоми» под Хабаровском, вручили орден Мужества, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости Ранее ребёнок-герой был посмертно...
26 ноября 2019
Директора сгоревшего лагеря «Холдоми» суд оставил под арестом
Директор палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов останется под арестом до 22 декабря. Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Фигурант дела о пожаре в Холдоми отпущен под домашний арест Защита Максима Кузнецова...
18 октября 2019
Фигурант дела о пожаре в Холдоми отпущен под домашний арест
Хабаровский краевой суд удовлетворил жалобу адвокатов и сотрудник МЧС Эдуард Новогородцев, обвиняемый в халатности при проведении проверки в палаточном лагере Холдоми под Хабаровском, был отпущен под домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Хабаровском крае объявлен...
8 октября 2019
В МЧС назвали официальную причину пожара в лагере «Холдоми»
Причиной пожара в хабаровском лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, заявил 7 октября замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев. «Причина пожара в лагере «Холдоми» — аварийный режим работы электросетей», — сказал Кобзев на селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году...
7 октября 2019
Прокуратура в России за год выявила более 100 незаконных детских лагерей
Слабый контроль в регионах РФ за объектами оздоровления детей отметила на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего детского отдыха прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних главного управления по надзору за соблюдением федерального...
7 октября 2019
В России обнаружено 33 детских лагеря, работающих без разрешения, — МЧС
Результаты внеплановой проверки, которую провели по всей территории России, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Сообщается, что сотрудники министерства провели почти 18 тысяч внеплановых проверок мест для отдыха и...
25 сентября 2019
Суд продлил арест в СИЗО директору лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае
Суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре продлил арест директору сгоревшего в июле детского палаточного лагеря «Холдоми» Максиму Кузнецову. Он останется под стражей ещё месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости Арестованные...
20 сентября 2019
Фигурантам дела о пожаре в «Холдоми» продлили арест
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми», об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя лагеря. Так, до 22 декабря арест продлили владельцу туристической базы Виталию Бурлакову, директору палаточного лагеря Максиму...
20 сентября 2019
Дети из сгоревшего лагеря «Холдоми» прибыли на реабилитацию в ВДЦ «Океан»
24 ребёнка из 185 спасшихся в сгоревшем лагере «Холдоми» под Хабаровском, прибыли на реабилитацию в ВДЦ «Океан» в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM. \ Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости Находиться в лагере «Океан» дети будут до 31 августа. Для них...
15 августа 2019
Несанкционированный детский лагерь обнаружили в Хабаровском крае
Сотрудники МЧС по Хабаровскому краю обнаружили несанкционированный лагерь детского летнего отдыха в селе Красное Николаевского района. Детей поселили на первом этаже двухэтажного не оборудованного, не соответствующего требованиям пожарной безопасности, здания. Более того — на втором этаже здания...
15 августа 2019
В Свердловской области закрыли детский палаточный лагерь в «Оленьих ручьях»
В Свердловской области по результатам проверки надзорных органов прекращена деятельность детского палаточного лагеря «Городок» на территории парка «Оленьи ручьи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В отношении предпринимателя...
14 августа 2019
В Хабаровском крае снят режим ЧС, введённый после пожара в «Холдоми»
Режим чрезвычайной ситуации в районе детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае снят, передает RT. Режим ЧС был введен после пожара, унёсшего жизни четырёх детей. В пресс-службе главы региона пояснили, что губернатор Сергей Фургал подписал соответствующее распоряжение. Режим ЧС был...
13 августа 2019
Посмертно награжден орденом Алексей Мартыненко, спасавший детей в «Холдоми»
11-летний школьник Алексей Мартыненко, который, рискуя жизнью, вытаскивал из горящих палаток детей в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, и скончавшийся в больнице от ожогов, указом президента России Владимира Путина награжден «Орденом Мужества» посмертно, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
13 августа 2019
Губернатор Приморья встретился с вожатыми сгоревшего лагеря «Холдоми»
В сгоревшем 23 июля в Хабаровском крае детском лагере «Холдоми» работали вожатыми студенты из Приморья, с ними встретился губернатор края Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Под Псковом приостановили деятельность неучтенного палаточного лагеря Все вожатые в «Холдоми»...
9 августа 2019
Медведев поручил усилить противопожарные меры в школах Хабаровского края
Минпросвещения и МЧС проработают меры по усилению противопожарной безопасности в школах Хабаровского края. Такое поручение по итогам совещания по социально-экономическому развитию ДФО дал глава российского правительства Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Пожар в...
8 августа 2019
Режим ЧС в «Холдоми» не может быть связан с блокировкой счетов компании
Правительство Хабаровского края ответило на обращение коллектива лагеря «Холдоми», попросившего снять режим ЧС, в связи с которым, по версии обратившихся, у предприятия заблокированы счета, и оно не может выплачивать компенсации пострадавшим. Власти края сообщили, что режим ЧС никак не может быть...
8 августа 2019
Все фигуранты уголовного дела о пожаре в «Холдоми» оставлены под арестом
Суд оставил под арестом троих фигурантов уголовного дела о пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости Под арестом, несмотря на ходатайства адвокатов, оставлены владелец «Холдоми» Виталий...
8 августа 2019
Коллектив лагеря «Холдоми» обратился к губернатору Хабаровского края
Коллектив ООО «Экстрим Сервис» — соучредитель горнолыжного комплекса «Холдоми», на территории которого в ночь с 22 на 23 июля произошёл пожар в палаточном лагере и погибли четверо детей, обратился с открытым письмом к главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Работники и руководство просят...
8 августа 2019