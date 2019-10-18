Хабаровск, 18 октября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Директор палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов останется под арестом до 22 декабря. Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Сгоревший палаточный лагерь под Хабаровском

Читайте также: Фигурант дела о пожаре в Холдоми отпущен под домашний арест

Защита Максима Кузнецова пыталась оспорить решение суда первой инстанции, сообщили ТАСС в Хабаровском краевом суде. Обвиняемый по уголовному делу директор лагеря «Холдоми» заключен в СИЗО до 22 декабря.

Также под арестом продолжает оставаться и владелец лагеря Виталий Бурлаков.

Обоих обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Халатность».

Ранее суд удовлетворил жалобу стороны защиты одного из фигурантов данного уголовного дела. Сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, обвиняемый в халатности при проведении проверки в палаточном лагере «Холдоми», был отпущен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате которого одна девочка погибла на месте, ещё трое детей скончались в больнице от полученных ожогов.