Москва, 7 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Слабый контроль в регионах РФ за объектами оздоровления детей отметила на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего детского отдыха прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.

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Как заявила Кривонис, в 2019 году прокурорскими работниками были выявлены более 100 несанкционированных детских лагерей. Она отметила, что данный показатель не сильно отличается от прошлогоднего, в 2018 году подобных учреждений было 140.

Данные результаты прокурор считает следствием недостаточного контроля в регионах.

Как передавало ИА REGNUM, в июле под Хабаровском в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар. Тогда в результате ЧП погибли четыре ребенка и еще 12 получили ожоги или отравились угарным газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, директора сгоревшего лагеря Максима К., собственника «Холдоми» Виталия Б. и начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району ГУ МЧС в Хабаровском крае Эдуарда Н. поместили под стражу.

После данного инцидента была проведена массовая проверка всех подобных заведений на предмет безопасности.