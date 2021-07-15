Загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба»
Трубопровод «Дружба» — банк банкротит фигуранта дела о грязной нефти
Арбитраж Самарской области 21 июля 2021 года рассмотрит банкротный иск, поданный к экс-директору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко, который год назад получил политическое убежище в Литве. Обанкротить фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» пытается АО «Российский банк поддержки...
15 июля 2021
Доверяй, но проверяй
«Транснефть» планирует вновь обратиться в правительство по вопросу установления дополнительного трехуровневого контроля качества нефти при сдаче в трубопроводную систему, заявил официальный представитель компании Игорь Демин. Необходимость подобной меры стала очевидна после того, как в июне АО...
14 июля 2021
Нефтепровод «Дружба» перенесут за территорию пензенского Кузнецка
В Пензенской области в июле 2020 года начнется работа по переносу участка нефтепровода «Дружба», поскольку в охранной зоне участков магистрали в Кузнецке находятся жилые дома. Дорожную карту необходимых мероприятий подписали губернатор Иван Белозерцев и глава АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин...
27 февраля 2020
Москва выплатит Минску компенсацию за «грязную нефть»
Россия компенсирует Белоруссии убытки из-за поставки так называемой «грязной нефти» из нефтепровода «Дружба». Согласно подписанному сторонами протоколу, Минск рассчитывает на компенсацию из расчёта $15 за баррель. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов...
25 февраля 2020
РФ и Белоруссия близки к решениям по нефти и газу — Мезенцев
Российская и белорусская стороны могут в ближайшее время прийти к оптимальным решениям по нефтегазовым вопросам, несмотря на разность позиций. Об этом сообщил 23 января ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, оптимальные решения, которые устроят и Москву, и Минск, должны быть...
23 января 2020
Участок нефтепровода «Дружба» в Белоруссии начали ремонтировать
Государственная компания «Гомельтранснефть Дружба», которая является оператором белорусского участка нефтепровода «Дружба», приступила к ремонтным работам. Как уточнили в компании, планируется, что работы на двух участках магистрали Мозырь — Брест-3 продлятся до 17 января. Читайте также: Минск...
15 января 2020
В Белоруссии появится пункт контроля качества российской нефти
Пункт контроля качества российской нефти появится на белорусском участке магистрального нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, его слова опубликованы на сайте компании. Компания «Гомельтранснефть...
27 декабря 2019
Глава Минэнерго РФ заявил, что грязную нефть уберут до середины 2020 года
Последствия загрязнения нефти из трубопровода «Дружба» будут полностью устранены до середины 2020 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном 26 декабря. По словам министра, российской стороне удалось значительно уменьшить количество загрязненной нефти...
26 декабря 2019
Компенсации для Белоруссии: виртуальная коррупция или реальный ущерб?
Белорусы первыми обнаружили повышенное содержание хлорорганики в «Дружбе» и сразу стали кричать о немыслимом ущербе для своих нефтепроводов и оборудования НПЗ. На Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования: из-за высокого содержания...
25 декабря 2019
В «грязной» российской нефти обнаружен яд
В прокачиваемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, в которой в апреле 2019 г. была обнаружена хлорорганика, нашли ядовитое вещество — тетрахлорметан (CCl 4 ), сообщает 18 декабря Reuters. Уточняется, что в нефти обнаружено 85% этого вещества. Британское агентство заявило об этом, ссылаясь...
18 декабря 2019
Белоруссия предложила учесть в тарифе возможные потери от «грязной нефти»
Учесть в тарифе на российскую нефть возможные потери в случае поставки загрязнённой партии предложила Белоруссия России, сообщил 12 декабря журналистам глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Такие изменения Минск предлагает вводить со следующего года. Вопрос обсуждается. Что касается этого года, то...
12 декабря 2019
Компания из Польши запросила у России компенсацию за «грязную» нефть — СМИ
Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen потребовала от российской стороны компенсации за загрязненную нефть. Об этом 11 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источники. «PKN Orlen направила запрос российской стороне, требуя компенсации за загрязненную нефть», — сказал собеседник...
11 декабря 2019
Белоруссия ждет от РФ $70 млн за поставку загрязненной нефти – Семашко
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Белоруссия планирует получить от России компенсацию за поставку по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти в размере $70 млн. Об этом 8 декабря он сообщил в эфире «Sputnik Беларуссии». По его словам, данный вопрос был затронут накануне, 7...
8 декабря 2019
Минск хочет ясности по компенсациям за «грязную нефть» из РФ
Белоруссия надеется, что уже в ближайшее время ситуация с компенсацией Минску за некондиционную нефть, поставленную из России весной 2019 гола, прояснится. Об этом сегодня. 6 декабря, журналистам заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Читайте также: Минск придумал, как взыскать с РФ деньги...
6 декабря 2019
«Транснефть» выплатила «Укртранснефти» 4,2 млн евро компенсаций
С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости». «Эта сумма неокончательная, поскольку «Транснефть» продолжает резервировать мощности...
13 ноября 2019
В Газпроме оценили объёмы транзита нефти по «Дружбе» во время ЧП
Газпром во время инцидента на нефтепроводе «Дружба» поставлял незначительный объём нефти, говорится в материалах компании к новому выпуску евробондов. В концерне напомнили, что апрельский инцидент на «Дружбе» связан с загрязнением нефти, поставляемой в европейские страны. Тогда в транзитной нефти...
9 ноября 2019
Транснефть и Лукойл урегулировали последствия инцидента на «Дружбе»
Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний. Третьим участником соглашения выступила венгерская нефтегазовая компания MOL, в адрес которой...
31 октября 2019
Покупатели не предъявляли претензий «Газпром нефти» из-за «грязной» нефти
Компания «Газпром нефть» не получала претензий от покупателей нефти после инцидента, связанного с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщал глава компании Александр Дюков. Читайте также: «Транснефть» зарезервирует средства на компенсацию за «грязную» нефть Он уточнил, что у...
9 октября 2019
Польша получила часть компенсации из-за недопоставки нефти по «Дружбе»
Российские компании частично компенсировали крупнейшему в Польше нефтеперерабатывающему заводу Orlen недопоставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявила пресс-секретарь польской компании Йоанна Закшевская. «Мы уже получили определенную часть этих компенсаций от российских компаний, с...
9 октября 2019
Всемирный банк снова снизил прогноз роста экономики РФ
Рост экономики России в 2019 году замедлится. Так, Всемирный банк (ВБ) понизил свой июньский прогноз с 1,2% до 1%. Об этом говорится в докладе ВБ об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года. Читайте также: Всемирный банк назвал основные риски для экономики РФ Также...
9 октября 2019