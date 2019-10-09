Варшава, 9 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Российские компании частично компенсировали крупнейшему в Польше нефтеперерабатывающему заводу Orlen недопоставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявила пресс-секретарь польской компании Йоанна Закшевская.

eluela31 Нефть

«Мы уже получили определенную часть этих компенсаций от российских компаний, с которыми мы подписали контракты на поставку сырья», — цитирует ее Польское агентство печати.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии в апреле 2019 года.

По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что нефть была загрязнена умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.

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