Самара, 15 июля, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области 21 июля 2021 года рассмотрит банкротный иск, поданный к экс-директору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко, который год назад получил политическое убежище в Литве. Обанкротить фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» пытается АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», которое заявило долг на сумму более 620 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Исковое заявление к Ружечко (уроженцу Германии) было подано 17 июня 2021 года. В качестве обоснования претензий банк заявил о задолженности «по кредитному договору №12-К-703/18 от 30.03.2018 года на сумму 540 352 678,66 рубля, по договору поручительства №12Р-П-704/18 от 30.03.2018 года неустойку в сумме 87 130 803,59 рубля». Дело будет слушать судья Майоров.

В качестве финансового управляющего предложен участник межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие».

Напомним, весной 2019 года компания «Белнефтехим» пожаловалась на ухудшение качества нефти, которая поступает из России по магистральному трубопроводу «Дружба». В результате проверки было обнаружено превышение нормы содержания хлорорганики. Следствие считает, что нефть загрязнили умышленно на терминале в Самарской области. В рамках дела также было выявлено и хищение нефти. Фигурантами уголовного дела, помимо Ружечко, проходят ещё девять человек.