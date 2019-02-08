Цунами в Индонезии
ЕС выделил дополнительно 300 тыс. евро пострадавшим от цунами в Индонезии
Европейский союз (ЕС) выделил 300 тыс. евро или около 4,8 млрд рупий в качестве дополнительной гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшим от цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива в декабре 2018 года, сообщает Antaranews. Ожидается, что эти средства помогут шести тысячам...
8 февраля 2019
Индонезия вновь предоставила помощь пострадавшим в Центральном Сулавеси
Министерство социальных дел Индонезии вновь предоставило помощь в размере 2,9 млрд рупий или более 200 тыс. долларов США на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, обрушившегося на провинцию Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews. «Мы оказываем помощь, пострадавшим...
29 января 2019
Сообщество уйгуров в КНР направило $20 тыс. жертвам цунами в Индонезии
Уйгурские мусульмане в Китае направили помощь в размере 20 тыс. долларов США пострадавшим от цунами в Зондском проливе в индонезийских провинциях Бантен и Лампунг через гуманитарную организацию Aksi Cepat Tanggap, сообщает Antaranews. «Это единственное, что мы можем дать индонезийскому народу...
14 января 2019
Цунами в Индонезии: группа спасателей продолжает поиск пострадавших
Объединенная группа спасателей в Индонезии оптимизировала поиск и эвакуацию пострадавших от цунами в Зондском проливе, сообщает Antaranews. «Сегодня мы нашли три тела», — заявил глава национального агентства по поиску и спасению в провинции Бантен 29 декабря. Объединенная группа, состоящая из...
29 декабря 2018
Красный Крест направил более 500 человек для помощи потерпевшим в Индонезии
Индонезийский Красный Крест мобилизовал более 500 сотрудников для оказания помощи жертвам цунами в Зондском проливе как в провинции Бантен, так и в Лампунге, сообщает Tribunnews. Всего организация направила 572 человека и 24 машины скорой помощи на место стихийного бедствия. Персонал Красного...
29 декабря 2018
В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год
На основании данных центра землетрясений национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, активность землетрясений в стране резко возросла в течение 2018 года, сообщает Antaranews. Известно, что за 2018 год в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной...
29 декабря 2018
В Индонезии уточнили число погибших от цунами
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии скорректировало число погибших в результате цунами в Зондском проливе, сообщает Kompas. Оказалось, что некоторые погибшие были зарегистрированы дважды, таким образом число погибших от стихийного бедствия в провинциях Бантен и...
28 декабря 2018
МВД Индонезии окажет помощь пострадавшим от цунами округам
Министр внутренних дел Индонезии Тжахжо Кумоло заявил, что на первом этапе каждый округ, пострадавший от цунами в Зондском проливе, получит помощь в размере 50 млн рупий или около 3,5 тыс. долларов США, сообщает Kompas. Известно, что глава МВД Индонезии встретился с губернатором Бантена Вахидином...
28 декабря 2018
Индонезия: сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау не вызовет цунами
Национальное агентство метеорологии и геофизики Индонезии сообщило, что сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау, в Зондском проливе, не может вызвать новое цунами, сообщает Antaranews. «Сейсмическая активность вулкана эквивалентна магнитуде 3.0 и зафиксирована на глубине одного километра», —...
28 декабря 2018
В Индонезии назвали число жертв стихийных бедствий в 2018 году
В 2018 году в результате стихийных бедствий в Индонезии погибли и пропали без вести более 4,2 тыс. человек, сообщает The Straits Times. «(В Индонезии) в текущем году более 4,2 тыс. человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года», — говорится в сообщении...
28 декабря 2018
Цунами в Индонезии: посольство и жители Нидерландов помолились о погибших
Посольство Индонезии в Нидерландах пригласило граждан страны и религиозных лидеров принять участие в мероприятии, посвященном индонезийской культуре и присоединиться к совместной молитве о погибших в результате цунами в Зондском проливе, сообщает информационных портал Detik. «Надеюсь, что это...
28 декабря 2018
Цунами в Индонезии: сообщение с пострадавшими районами может быть нарушено
Глава департамента социальной защиты и безопасности министерства социальных дел Индонезии Гарри Хикмат заявил, что обеспечение доступности продовольствия в пострадавших от цунами районах является первостепенной задачей в связи с непредсказуемой активностью вулкана Анак Кракатау, сообщает Antaranews...
27 декабря 2018
Цунами в Индонезии: удалось установить личности более 200 погибших
Полицейской группе в Индонезии удалось установить личности 231 погибшего в результате цунами в Зондском проливе, сообщает Antaranews. «Из 242 тел, которые были доставлены в больницу округа Пандегланга, удалось установить личности 231 погибшего и еще 11 находятся в процессе опознания», — заявил...
27 декабря 2018
Жителям острова Сулавеси грозит новое цунами — СМИ
Руководитель центра наблюдений и информации морской метеорологической станции Северного Сулавеси в Индонезии Рики Даниэль Арор предупредил жителей острова о волнах высотой 2,5−4 метра, которые могут возникнуть вблизи побережья города Битунг, сообщает Antaranews. «Волны высотой до четырех метров...
27 декабря 2018
Правительство Индонезии выделит 2 млрд рупий пострадавшим от цунами — СМИ
Правительство Индонезии через министерство социальных дел страны окажет помощь пострадавшим от цунами в Зондском проливе в размере двух млрд рупий, или около 143 тыс. долларов США, сообщает информационный портал Detik. «Общая сумма помощи государства составит чуть больше двух млрд рупий», — заявил...
27 декабря 2018
Вулкану Анак Кракатау в Индонезии присвоен третий уровень опасности
Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо объявил о повышении уровня опасности извержения вулкана Анак Кракатау, сообщает Tribunnews. Известно, что 27 декабря в 06:00 по местному времени вулкану Анак Кракатау был присвоен...
27 декабря 2018
Гуманитарная организация отправила 120 тонн помощи пострадавшим в Индонезии
Гуманитарная организация Aksi Cepat Tanggap отправила 20 грузовиков с 120 тоннами помощи пострадавшим от цунами в провинции Лампунг, сообщает 26 декабря Tribunnews. «Грузовики, которые были отправлены из филиалов организации на островах Ява и Суматра, содержат продовольствие и...
26 декабря 2018
Индонезия примет иностранную помощь после распоряжения президента — СМИ
Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что механизм оказания международной помощи жертвам цунами в Зондском проливе должен быть одобрен президентом страны Джоко Видодо, сообщает Tribunnews. «Международная помощь...
26 декабря 2018
Число погибших от цунами в Индонезии увеличилось до 430 человек
Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что число погибших от цунами в Зондском проливе увеличилось до 430 человек, сообщает 26 декабря CNBC Indonesia. Согласно последним данным, объявленным Сутопо Пурво Нугрохо...
26 декабря 2018
В Индонезии семьям погибших от цунами выплатят компенсацию — министр
Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани заявила, что семьи погибших от цунами в Зондском проливе получат компенсацию в размере 15 млн рупий или около 1020 долларов США, сообщает CNN Indonesia. Министр посетила разрушенные от цунами районы в...
26 декабря 2018