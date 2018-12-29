Джакарта, 29 декабря, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Индонезийский Красный Крест мобилизовал более 500 сотрудников для оказания помощи жертвам цунами в Зондском проливе как в провинции Бантен, так и в Лампунге, сообщает Tribunnews.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

Всего организация направила 572 человека и 24 машины скорой помощи на место стихийного бедствия.

Персонал Красного Креста провел оценку обрушившегося цунами, помогал с эвакуацией граждан, оказывал первую помощь пострадавшим, а также занимался распределением гуманитарной помощи.

Известно, что организация Красного Креста открыла три мобильные клиники, состоящие из трех врачей и шести медсестер, а также предприняла усилия по оказанию психологической помощи пострадавшим от цунами детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате цунами в Зондском проливе, обрушившегося на индонезийские провинции Бантен и Лампунг 23 декабря, погибло 426 человек, больше семи тысяч получили ранения.

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