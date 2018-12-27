Серанг, Индонезия, 27 декабря, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Полицейской группе в Индонезии удалось установить личности 231 погибшего в результате цунами в Зондском проливе, сообщает Antaranews.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade После цунами

«Из 242 тел, которые были доставлены в больницу округа Пандегланга, удалось установить личности 231 погибшего и еще 11 находятся в процессе опознания», — заявил официальный представитель полиции в провинции Бантен Эди Сумерди 27 декабря.

По его словам, в эвакуации тел погибших участвуют около 1300 человек из региональной полиции Бантена и 336 сотрудников штаба национальной полиции.

Эди Сумерди заявил, что ряд полицейских патрулирует районы, где организованы лагеря беженцев и населенные пункты, пострадавшие от цунами, а также направляет помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 года в Зондском проливе произошло цунами, которое, по последним данным, унесло жизни 430 жителей провинций Бантен и Лампунг. В связи с произошедшей трагедией правительство Индонезии окажет помощь пострадавшим от цунами в размере двух млрд рупий.

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