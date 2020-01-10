Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
Власти Северной Осетии пообещали вакансии бывшим сотрудникам «Электроцинка»
Бывших сотрудников завода «Электроцинк» в Северной Осетии будут трудоустраивать в приоритетном порядке на появляющиеся новые рабочие места. «При создании новых производств в первую очередь будут предлагаться вакансии нуждающимся в трудоустройстве работникам завода», — цитирует ТАСС главу минпрома...
10 января 2020
Утвержден проект консервации сгоревшего завода «Электроцинк» в РСО-Алании
Проект консервации завода «Электроцинк», который сгорел в Северной Осетии в октябре 2018 года, разработан и утвержден Ростехнадзором. Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта республики. По данным ведомства, в настоящее время уже произведена консервация производственной площадки...
17 декабря 2019
Власти РСО-Алании окажут адресную помощь сотрудникам завода «Электроцинк»
Уволенным сотрудникам завода «Электроцинк», сгоревшего в сентябре 2018 года, окажут адресную помощь. Власти республики намерены сформировать список особо остро нуждающихся в помощи. Решение об этом было принято в ходе очередного заседания рабочей группы по трудоустройству бывших работников завода...
11 ноября 2019
В Северной Осетии вышли на митинг работники сгоревшего завода «Электроцинк»
В Северной Осетии требуют трудоустройства бывшие работники завода «Электроцинк». Около 350 человек 9 ноября вышли на митинг. Власти Владикавказа выдали разрешение на его проведение, пишет ТАСС. В ходе мероприятия сотрудники производства, которое сгорело год назад, подняли проблемные вопросы, среди...
11 ноября 2019
Всего 170 вакансий нашли в РСО-Алании для бывших работников «Электроцинка»
Власти Северной Осетии пытаются помочь попавшим под сокращение сотрудникам завода «Электроцинк». Варианты трудоустройства рассмотрели члены специально созданной для решения этого вопроса рабочей группы на своем первом заседании под руководством заместителя председателя правительства РСО-Алания...
10 июня 2019
С Владикавказского завода «Электроцинк» уволены более 1000 работников
В Северной Осетии прошло сокращение штата на ОАО «Электроцинк». С 31 мая расторгнуты трудовые договоры с 1128 работниками предприятия, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе завода. Всем уволенным были выплачены положенные при сокращении выплаты и компенсации. Отмечено, что при сокращении штата...
3 июня 2019
«Электроцинк»: люди без работы — власти РСО-Алании в растерянности
После закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии остались без работы и соответственно без средств к существованию около 1500 человек. Власти региона и представители бизнеса, ранее обещавшие помощь в трудоустройстве, не спешат решать проблемы людей. Этот вопрос поднял на последнем заседании...
14 мая 2019
Сгоревший завод «Электроцинк» во Владикавказе остановят 30 апреля
В Северной Осетии завершает работу завод «Электроцинк», на котором в октябре 2018 года произошел крупный пожар. Завтра, 30 апреля будут остановлены вельццех и гидрометаллургический цех, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе администрации предприятия. Сотрудники завода с 1 мая будут переведены...
29 апреля 2019
Вредные выбросы от «Электроцинка» в РСО-Алании превышены в десятки раз
Вред от завода «Электроцинк» в Северной Осетии доказали лабораторными пробами. На основании проверки, которую провел «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ЮФО, установлено значительное превышение вредных выбросов. Так, предел допустимых выбросов свинца превышен в 40,2 раза, а...
26 марта 2019
Работникам сгоревшего «Электроцинка» дадут работу в компании из Тольятти
Сотрудникам владикавказского завода «Электроцинк» предложили работу. Около 1500 человек помогут трудоустроить на заводе светотехники, который намерена открыть компания из Тольятти. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов в ходе заседения республиканской...
21 ноября 2018
Парламент Северной Осетии потребовал закрыть сгоревший завод «Электроцинк»
Депутаты парламента Северной Осетии требуют закрытия завода «Электроцинк», на котором 21 октября произошел пожар. На заседании законодательного органа 25 октября парламентарии единогласно проголосовали за это требование. Они приняли обращение на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки...
26 октября 2018
Закрытия «Электроцинка» потребовал Высший совет осетин
Произошедший на заводе «Электроцинк» пожар и остановка предприятия вновь привлекли внимание общественности к проблемам производства. Требования закрыть «Электроцинк» раздавались и в прошлые годы, но теперь они зазвучали с новой силой и от гораздо большего числа общественных организаций, жителей...
25 октября 2018
На заводе «Электроцинк» в Северной Осетии ввели режим временного простоя
Завод «Электроцинк» после пожара, уничтожившего один из основных его цехов, закрыт на срок от полугода до восьми месяцев. На время остановки предприятия на нем введен режим временного простоя. Об этом заявила председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева, пишет ТАСС...
25 октября 2018
По факту пожара на заводе «Электроцинк» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели при тушении пожара сотрудника МЧС. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба ведомства. Как уточняется, дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной...
23 октября 2018
МЧС и Минздрав отчитаются Госдуме о последствиях взрыва на «Электроцинке»
МЧС и Минздрав отчитаются Госдуме о причинах и последствиях пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, протокольное поручение профильным комитетам Госдумы запросить в министерствах информацию о ЧП в Северной Осетии приняла нижняя палата...
23 октября 2018
Митингующие во Владикавказе хотят донести свою проблему до Путина
Участники митинга, требующие закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии, добиваются, чтобы республиканские власти донесли их проблему до президента РФ Владимира Путина. Об этом они заявили на многочисленном митинге, который стихийно собрался 22 октября. В нем участвовало несколько сотен...
23 октября 2018
Закрыть «завод-убийцу»: жители Владикавказа собрались на стихийный митинг
Во Владикавказе собрался стихийный митинг, на котором жители региона требуют закрыть завод «Электроцинк», где 21 октября произошел крупный пожар. Возле Дома правительства собралось, по оценке ряда местных СМИ, около 700 человек. Горожане требуют, чтобы работа «Электроцинка» больше никогда не...
22 октября 2018
Мэр Владикавказа требует закрыть «Электроцинк» насовсем
Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод Электроцинк» на котором 22 октября произошел пожар, уничтоживший один из основных цехов. Градоначальник обратился к руководству холдинга УГМК (Уральского горно-металлургического комбината) с требованием убрать завод из республики. «От...
22 октября 2018
Возможность поджога на заводе «Электроцинк» не исключена — глава РСО-Алании
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров не исключает, что причиной пожара на заводе «Электроцинк» мог стать поджог. По его словам, в момент возгорания в цехе никого не было. Также при пожаре в цехе не обнаружено пострадавших, поэтому непонятно, «откуда взялся пожар». Есть версия, считает Битаров...
22 октября 2018
Сотрудники сгоревшего завода в Северной Осетии остались без работы
Работа завода «Электроцинк» не может быть продолжена, так как сгорел один из основных его производственных цехов — электролитный. Временно работа всего предприятия приостановлена. Об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров. Посетив территорию выгоревшего цеха сразу после тушения огня, Битаров...
22 октября 2018