Москва, 23 октября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. МЧС и Минздрав отчитаются Госдуме о причинах и последствиях пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, протокольное поручение профильным комитетам Госдумы запросить в министерствах информацию о ЧП в Северной Осетии приняла нижняя палата парламента.

(сс) jarmoluk Безопасность

Протокольное поручение предложил депутат Госдумы Зураб Макиев («Единая Россия»). В Госдуме ждут информацию от МЧС «о причинах взрыва и возгорания» на заводе, о последствиях выброса продуктов горения и иных веществ, о качестве лабораторий и систем мониторинга, используемых во Владикавказе.

Минздрав проинформирует парламентариев о «степени воздействия предприятия ОАО «Электроцинк» на обстоятельства, ежегодно увеличивающие количество онкологических заболеваний» в республике.

Роспотребнадзор должен ответить, определена ли санитарно-защитная зона вокруг предприятия.

21 октября на заводе «Электроцинк» произошел пожар на электролизном производстве, пожар сопровождался мощнейшим выбором продуктов горения неустановленного состава.