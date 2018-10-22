Владикавказ, 22 октября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Во Владикавказе собрался стихийный митинг, на котором жители региона требуют закрыть завод «Электроцинк», где 21 октября произошел крупный пожар. Возле Дома правительства собралось, по оценке ряда местных СМИ, около 700 человек.

Вредное производство

Горожане требуют, чтобы работа «Электроцинка» больше никогда не возобновилась, «завод-убийца» должен быть остановлен, передает Телеграмм-канал «Алания 24». Некоторые протестующие настаивают на проведении референдума по вопросу дальнейшей судьбы завода.

К митингующим владикавказцам вышел глава республики Вячеслав Битаров. Он пообещал собравшимся, что обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой закрыть вредное производство. Однако, по его словам, без суда закрыть «Электроцинк» будет невозможно.

В настоящее время люди еще не разошлись с площади.

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Напомним, 21 октября в столице Северной Осетии произошел крупный пожар на заводе «Электроцинк». Выгорела территория площадью около 4,5 тыс. кв. м. Работа производства временно приостановлена, по некоторым данным, на два месяца.

Ранее не один год жители столицы республики, экологи, общественники жаловались на вред, который наносит экологии завод «Электроцинк». По данным исследований, в регионе за последние годы резко возросло число онкобольных. Жители субъекта связывали эту ситуацию с вредным производством.

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