"Дело Ульмана"
"Прокуроры приезжают в республику полковниками, а уезжают генералами": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 15 по 31 июля 2007 года Свой рассказ о визите в Чеченскую Республику (ЧР) немецких предпринимателей автор опубликованной в газете " Чеченское общество " статьи "Немцы наступают" Ильяс Мациев начал со следующего утверждения: "Европейские инвесторы всерьез рассматривают...
3 августа 2007
Президент пообещал сажать за коррупцию: обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 15 по 30 июня 2007 года В конце июня в Чеченской Республике (ЧР) побывали представители стран Организации "Исламская конференция" ( ОИК ). Встреча делегатов стран ОИК с руководством республики состоялась в загородной резиденции президента ЧР в Гудермесе. На суд гостей было...
4 июля 2007
В предгоссоветовской горячке запретили торговать бананами: Обзор ростовских СМИ
Обзор ростовских СМИ за 24-30 июня Политика Ростовские газеты в преддверии Госсовета, который прошел в Ростове 29 июня, посвятили свои публикации подготовке города к предстоящему событию. Газета "Город N" в материале "Ростов проходит испытание на столичность" (№24(732) 20-26 июня 2007) написала...
2 июля 2007
В Грозном прошел митинг против обысков в домах потерпевших по "делу Ульмана"
28 июня в Грозном чеченские правозащитники провели митинг протеста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента и правительства Чечни, митинг организовали Общественная палата Чечни и правозащитники. В нем приняли участие около 400 человек. Митингующие выступали против обысков в...
28 июня 2007
Дмитрий Рогозин: "Группу Ульмана, возможно, уничтожили или похитили"
Депутат Государственной думы Дмитрий Рогозин выразил сомнение по поводу того, что капитан Эдуард Ульман и еще двое человек, обвиняемых в убийстве мирных чеченцев, добровольно скрылись. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Рогозин заявил 20 июня на пресс-конференции в Ростове, что за полтора дня до...
20 июня 2007
Фонд "Общественный вердикт" о "деле Ульмана": главные виновники убийства не понесли наказания
Фонд "Общественный вердикт" - правозащитная организация, специализирующаяся на оказании юридической помощи гражданам, пострадавшим от произвола представителей правоохранительных органов, 19 июня распространила заявление по поводу вынесения коллегией из трех профессиональных судей приговора по так...
20 июня 2007
Уход молодежи в горы - это протест? Обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 1 по 15 июня 2007 года "На минувшей неделе двое молодых людей, примкнувших с появлением "зеленки" к отрядам боевиков, возвратились домой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Как выяснилось из его слов, оба юноши (18 и 19 лет) провели вдали...
18 июня 2007
Чеченский омбудсмен недоволен приговором по "делу Ульмана"
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев считает вынесенный 14 июня приговор по " делу Ульмана " слишком мягким, предает корреспондент ИА REGNUM. "Если бы "группа Ульмана" получила пожизненные сроки и в зале суда им надели наручники, было бы понятно. Именно такое наказание они...
15 июня 2007
Адвокат по "делу Ульмана": "Рассмотрение жалобы может совпасть в выборами в Госдуму"
14 июня суд заочно приговорил офицера спецназа Эдуарда Ульмана к 14 годам лишения свободы, других фигурантов по делу об убийстве жителей Чечни - к срокам от 9 до 12 лет заключения. Прокомментировать это решение суда корреспондент ИА REGNUM попросил адвоката Дмитрия Аграновского, который...
15 июня 2007
Фигуранты "дела Ульмана" скрываются за границей или похищены
14 июня в Ростове-на-Дону завершился судебный процесс по "делу Ульмана". Четырeх спецназовцев из подразделения военной разведки обвиняли в расстреле мирных жителей Чечни. Судьбу Эдуарда Ульмана и трeх других фигурантов решали профессиональные судьи. Но услышал приговор только один из обвиняемых...
15 июня 2007
Потерпевшие по "делу Ульмана" не намерены обжаловать приговор
Потерпевшие по "делу Ульмана" удовлетворены вынесенным сегодня, 14 июня, приговором и не намерены его обжаловать. Об этом РСН сообщила адвокат Людмила Тихомирова. По ее словам, потерпевшие считают, что обжаловать приговор не стоит, потому что деньги для них не главное. Напомним, что военный суд...
14 июня 2007
Осужденный Ульман может находиться в Новосибирской области
В Новосибирской области продолжают разыскивать спецназовца Владимира Воеводина, которого сегодня, 14 июня, в военном суде Северо-Кавказского военного округа приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела розыскной работы Управления уголовного...
14 июня 2007
Президент Чечни считает приговор по "делу Ульмана" верным
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает решение Северо-Кавказского окружного военного суда по " делу Ульмана " верным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе президента и правительства Чечни. По словам главы республики, "затянувшееся "дело Ульмана"...
14 июня 2007
Обвиняемые по "делу Ульмана" получили от 9 до 14 лет лишения свободы (Ростовская область)
Военный суд Северо-Кавказского военного округа сегодня, 14 июня, вынес приговор четырем спезназовцам, во главе с капитаном Эдуардом Ульманом. Ульман приговорен к 14 годам, Владимир Воеводин - к 12 годам, Александр Калаганский - к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого...
14 июня 2007
По "делу Ульмана" вынесен приговор
14 июня Северо-кавказский окружной военный суд признал бойцов спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана, прапорщика Владимира Воеводина, лейтенанта Александра Калаганского, майора Алексея Перелевского виновными в убийстве шестерых мирных жителей в ходе второй чеченской кампании в 2002 г. РСН передает...
14 июня 2007
Чечня возвращается в советское прошлое? Обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 1 по 15 мая 2007 года 9 мая в Чечне чествовали ветеранов войны. "Вести республики" выпустили специальный номер, посвященный героям войны. Одна из самых заметных публикаций - рассказ о первом летчике-чеченце Даши Акаеве, который родился в семье бойца легендарной "Дикой дивизии"...
19 мая 2007
Ульман ушел от "расправы"? Обзор ростовских СМИ
Обзор ростовских СМИ за 15 - 21 апреля Политика Газета " Коммерсант-юг " в публикации "Омбудсмен "с обвинительным уклоном"" (№ 68 от 21.04.2007) прокомментировала назначение уполномоченным по правам человека по Ростовской области областного прокурора Анатолия Харьковского. "Коммерсант-юг" пишет...
24 апреля 2007
Чеченский омбудсмен: В исчезновении обвиняемых по делу Ульмана повинен суд
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев намерен обратиться в высшую квалификационную коллегию Верховного суда РФ и МВД России с просьбой принять все возможные меры к розыску и задержанию обвиняемых в тяжких преступлениях Эдуарда Ульмана, Александра Калаганского и Владимира...
17 апреля 2007
Не являясь в суд, Ульман хочет выиграть время: мнение
Неявку капитана Эдуарда Ульмана и его товарищей на судебные заседания можно расценивать как попытку затянуть время. Такое мнение 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM высказал президент Центра стратегических исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе "СК-стратегия" Абдулла...
13 апреля 2007
Потерпевшие в деле Ульмана примут все меры для обнаружения обвиняемых
Сторона потерпевших приложит максимум усилий для обнаружения капитана Ульмана и двух его подельников. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил представитель потерпевшей стороны в судебном процессе по делу Ульмана, руководитель Правозащитного центра Чеченской Республики Минкаил Эжиев...
13 апреля 2007