Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
Из порта Мукран вышла баржа «Фортуна», способная достроить Nord Stream 2
Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла сегодня, 7 июля, из германского порта Мукран на севере Германии. Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Trafficи Myshiptracking. Известно, что баржа...
7 июля 2020
Из СИЗО увезли в больницу совладельца «Суммы» Магомедова
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов госпитализирован из СИЗО «Лефортово» (Москва), передаёт 26 мая RT. Как заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, фигурант уголовного дела находится теперь в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Госпитализировали его с подозрением на COVID-19. «В СИЗО...
26 мая 2020
Суд на три месяца продлил арест братьям Магомедовым
Московский городской суд до 30 июня продлил срок ареста владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по делу о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. «Суд постановил...
27 марта 2020
Суд на полгода продлил инвентаризацию имущества ОАО из группы «Сумма»
Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок инвентаризации имущества ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», сообщает РАПСИ. Из определения суда следует, что компания является сложным инфраструктурным проектом. К тому же проведение инвентаризации осложняется не передачей...
20 марта 2020
Суд заочно арестовал граждан Польши и Украины по делу братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о преступном сообществе в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата М агомеда Магомедова. Оба они...
3 марта 2020
В Москве продлили арест братьям Магомедовым
Мосгорсуд продлил срок пребывания под стражей совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову, которые обвиняются в хищениях и создании организованной преступной группы. Мера пресечения продлена до 30 марта 2020 года, пишет РИА Новости. До той же даты...
27 декабря 2019
Экс-директор оборонного завода заочно арестован по делу Магомедовых
Бывший директор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурман Закарадзе заочно арестован в рамках уголовного дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Такое решение вынес 28 ноября Тверской суд Москвы. Закарадзе обвиняют в мошенничестве. Судья огласила...
28 ноября 2019
МВД просит суд заочно арестовать в Израиле подельника братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Давида Каплана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и объявленного в международный розыск. О новом фигуранте дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых 27 ноября сообщает...
27 ноября 2019
Уволен по собственному желанию: ЯТЭК сменила гендиректора досрочно
Совет директоров «Якутской топливно-энергетической компании» единогласно проголосовал за смену генерального директора компании, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение ЯТЭК. Читайте также: Основатель Yota забрал за долги...
24 сентября 2019
Основатель Yota забрал за долги якутский актив братьев Магомедовых
Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), которую контролировал бизнесмен Зиявудин Магомедов, переходит к компании «А-Проперти», которая принадлежит основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну. Об этом сегодня, 12 сентября. сообщает РБК. Авдолян вознамерился серьезно...
12 сентября 2019
Дело братьев Магомедовых обрастает новыми эпизодами
Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявлено окончательное обвинение. К семи эпизодам мошенничества добавились ещё два. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Читайте также: Срок ареста братьям Магомедовым продлён на три месяца...
20 августа 2019
На братьев Магомедовых хотят дать показания об их причастности к убийству
Банкир Алексей Френкель, приговорённый в 2008 году к 19 годам колонии за организацию убийства первого зампредседателя Банка России Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом сказано в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда...
5 августа 2019
Срок ареста братьям Магомедовым продлён на три месяца
В очередной раз продлены сроки ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду, и экс-директору входящей в холдинг компании «Интекс» Артуру Максидову. Постановлением Мосгорсуда обвиняемые останутся под стражей до 30 сентября 2019 года...
26 июня 2019
Послание Путина не помогло братьям Магомедовым выйти из СИЗО
Адвокатам совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-члена Совета Федерации Магомеда Магомедова не удалось добиться для своих подзащитных смягчения меры пресечения. Мосгорсуд признал законным продление ареста братьев до 30 марта, пишет 21 февраля ТАСС. В СИЗО также...
21 февраля 2019
Братьям Магомедовым продлили срок ареста
Тверской районный суд Москвы в очередной раз продлил арест совладельцам группы компаний «Сумма» — миллиардеру Зиявудину Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову. Они пробудут в СИЗО «Лефортово» как минимум до 30 марта, а срок предварительного следствия продлен до 5 мая, пишет Forbes...
31 января 2019
Эпизод дела братьев Магомедовых о хищении 752 млн рублей передан в суд
Один из эпизодов дела совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых, а именно хищение более 752 млн рублей при строительстве стадиона в городе Калининграде, передан в суд. Обвиняемыми по нему проходят и. о. директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика...
24 января 2019
3 млрд долгов ЯТЭК Сбербанку выкупила компания «А-Проперти»
Судебное разбирательство по долгам «Якутской топливно-энергетической компании» Сбербанку отложено в связи с тем, что по этому делу произведена замена истца. Долги с ЯТЭК намерена получить компания ООО «А-Проперти», речь идёт о 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из...
21 января 2019
Одну из компаний братьев Магомедовых могут обанкротить
Иск ООО «Кинг-95» с требованием признать «Якутскую топливно-энергетической компанию» банкротом признан обоснованным. Такое решение принял арбитражный суд Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки инстанции. Читайте также: Якутия: «Ситуация с ЯТЭК вызывает большую...
18 января 2019
В Петербурге прошли обыски по делу «Суммы» и намыва на Крестовском острове
Серию обысков и допросов провели сотрудники МВД и ФСБ России в Санкт-Петербурге. Следственные действия связаны с уголовным делом в отношении владельцев группы «Сумма» и созданием намывных территорий на Крестовском острове, на которых построена станция «Новокрестовская». По данным интернет-газеты...
13 декабря 2018
Иск на 17 млрд рублей предъявлен бизнесменам Магомедовым из Дагестана
На предпринимателей из Дагестана Зиявудина и Магомеда Магомедовых подан иск о субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства. Временный управляющий ОАО «Глобалэлектросервис», входящего в группу «Сумма», Михаил Андреев требует привлечь братьев к ответственности на суммы от 16,1 до 17,1...
22 ноября 2018