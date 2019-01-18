Якутск, 18 января, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Иск ООО «Кинг-95» с требованием признать «Якутскую топливно-энергетической компанию» банкротом признан обоснованным. Такое решение принял арбитражный суд Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки инстанции.

Банкротство

Читайте также: Якутия: «Ситуация с ЯТЭК вызывает большую озабоченность»

В отношении ЯТЭК введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца. ООО «Кинг-95» требует взыскать с компании 7,8 млн рублей, из которых 6,2 млн рублей — долг, а 1,6 млн — штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, риск банкротства ЯТЭК, единственного предприятия, снабжающего газом жителей республики, ранее констатировал экс-спикер Госсобрания Якутии Александр Жирков. Ситуацию в этой компании он оценивал как очень сложную.

Читайте также: В Якутии констатировали риск банкротства ЯТЭК из-за дела «Суммы»

"Ситуация с ЯТЭК, безусловно, вызывает большую озабоченность и находится под непосредственным ежедневным контролем, — отмечал в октябре 2018 года премьер-министр Якутии Владимир Солодов. — Первым приоритетом было обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона и безопасность жизнедеятельности республики в случае непрогнозируемых событий, которые находятся вне нашей зоны контроля. Соответствующий план был выработан. Запасы сформированы в первоочередном порядке в полном объёме, и есть полная готовность и гарантия того, что любые сценарии, которые могут происходить с компанией, не повлияют на стабильное обеспечение наших граждан и предприятий».

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, являющиеся совладельцами группы компаний «Сумма», в которую входит ЯТЭК, были задержаны 31 марта 2018 года по делу о крупном хищении бюджетных средств. Им инкриминируют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупную растрату. Ущерб бюджету от их действий оценён в 2,5 млрд рублей. 1 апреля братья были помещены под арест, в этот же день в офисе ЯТЭК в Якутске прошли обыски.