Гибель губернатора Алтайского края и «дело Щербинского»
Непобеждённый: 15 лет назад погиб алтайский губернатор Михаил Евдокимов
В Алтайском крае сегодня, 7 августа, вспоминают о трагической гибели в ДТП губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Напомним, трагедия произошла на участке трассы Барнаул — Бийск в 11:10 в 15 км от с. Зональное в районе поворота на с. Плешково. Глава региона спешил тогда в село Полковниково...
7 августа 2020
«Его душа всегда принадлежала Алтаю»: о гибели Михаила Евдокимова
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram высказался по поводу гибели народного губернатора Михаила Евдокимова: «Сегодня, 7 августа, — день памяти Михаила Евдокимова. 15 лет прошло со дня трагической гибели этого талантливого и неординарного человека. Несмотря на...
7 августа 2020
На 50-летие Михаила Евдокимова в Алтайский край приедут его друзья
Сегодня, 6 декабря, в день рождения заслуженного артиста России и бывшего губернатора региона, в столице Алтайского края - Барнаул - пройдет концерт в честь 50-летия Михаила Евдокимова. Губернатор Александр Карлин пошел навстречу правлению межрегионального общественного фонда им. Евдокимова и дал...
6 декабря 2007
"На Алтае соберут деньги на памятник Михаилу Евдокимову": обзор СМИ Алтайского края
Обзор прессы Алтайского края за 23 - 27 июля 2007 года: Сергей Миронов предложил создать строительно-сберегательные кассы, которые позволят накопить деньги на жилье. В Алтайском крае будут собирать деньги на памятник артисту и губернатору Михаилу Евдокимову. Где хранится тайный архив Ленина? Власти...
27 июля 2007
"Медведи" меняют лидера": обзор СМИ Алтайского края
Обзор прессы Алтайского края за 28 мая - 1 июня 2007 года: "Медведи" меняют лидера. Зачем Карлину партбилет? Режиссеры восстановили последние 24 часа жизни народного губернатора. Внебрачный сын Михаила Евдокимова впервые приехал на могилу отца. Каким именно контрафактом на рынке семян кукурузы...
1 июня 2007
Алтайский политолог считает, что настоящего суда по "делу Евдокимова" еще не было
"Дождемся ли мы не только фильмов-намеков, но и настоящего расследования "дела Евдокимова" и справедливого суда? Этот вопрос, как и многие другие, остается пока без ответа", - заявил директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM фильм "...
29 мая 2007
Гоп-стоп-менеджмент. Как в Алтайском крае захватывают предприятия: обзор прессы Алтайского края
11 летняя девочка провалилась в туалете в доме, построенном 74 года назад. Михаила Евдокимова жители края будут помнить всегда. Экономика Алтайского края: Маленькие победы и поражения. Гоп-стоп-менеджмент. Как в Алтайском крае захватывают предприятия? Молнии обстреливают барнаульские дома. Обзор...
11 августа 2006
Алтайских милиционеров наградили Кубком Евдокимова
С кубком победителя вернулись в Барнаул спортсмены сборной команды Управления вневедомственной охраны при ГУВД Алтайского края. Как уже сообщало ИА REGNUM, традиционный Евдокимовский турнир по волейболу состоялся в минувшие выходные (5-7 августа) в селе Верх-Обском. В нынешнем году спортивные...
10 августа 2006
На месте гибели Михаила Евдокимова введено ограничение скорости (Алтайский край)
Максимально разрешенная скорость на отрезке федеральной трассы "Барнаул - Бийск-Ташанта" снижена с 90 до 50 километров. Знаки появились на трассе перед проведением памятных мероприятий в связи с годовщиной гибели губернатора Алтайского края и эстрадного артиста Михаила Евдокимова. На печально...
9 августа 2006
Глава Алтайского края выступил с обращением в связи с годовщиной гибели своего предшественника
7 августа, в день годовщины гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, действующий глава региона Александр Карлин выступил с обращением к жителям. ИА REGNUM приводит текст обращения, предоставленный пресс-службой администрации региона. Обращение главы администрации края Александра...
7 августа 2006
Сегодня на Алтае поминают Михаила Евдокимова
В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные памяти Михаила Евдокимова - губернатора Алтайского края, известного артиста эстрадного жанра - 7 августа 2005 года погибшего в результате ДТП на трассе "Барнаул-Бийск" у поворота на с. Плешково. Как передает корреспондент ИА REGNUM, час назад на...
7 августа 2006
Жители Саратовки готовы всем селом копать колодец, если бы знали, где: обзор прессы Алтайского края
Клоны фонда Евдокимова. Из медуниверситета - в Правительство РФ. Банковских специалистов поставят на учет. У одиннадцатилетнего барнаульского мальчика - 67 медалей. "Ночь новостей". Жители Саратовки готовы всем селом копать колодец, если бы знали, где. Отставка бийского мэра Ивана Кичмаренко...
4 августа 2006
Автотрасса "Барнаул-Бийск" на Алтае продолжает собирать кровавый урожай
Еще одно ДТП со со смертельным исходом произошло на трассе М-52 - неподалеку от места гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, его охранника и водителя. Как сообщает сегодня ИД "Алтапресс", это произошло 30 июля. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Алтайского края, в 7.00 на 311...
1 августа 2006
На месте гибели Михаила Евдокимова произошла крупная автокатастрофа (Алтайский край)
Сегодня, 28 июля, приблизительно в 7:00 мск на трассе "Барнаул-Бийск" неподалеку от места гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова произошла крупная автокатастрофа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в алтайском ГИБДД, столкнулись 2 автомобиля "ВАЗ" с новосибирскими и...
28 июля 2006
Канал "Россия" готовит спецпроект памяти Михаила Евдокимова
В управлении Алтайского края по культуре состоялось организационное совещание по подготовке культурной программы в родном селе артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Верх-Обском 6 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении, на совещании присутствовали приехавшие...
5 июля 2006
Создан Межрегиональный общественный фонд имени Евдокимова
Известные актеры, спортсмены, предприниматели, деятели науки и культуры России создали Межрегиональный общественный фонд имени Евдокимова. Как сегодня стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Фонд этот был зарегистрирован Министерством Юстиции РФ 1 июня 2006 года. Планируется, что в этой...
4 июля 2006
В Барнауле именем Евдокимова назовут безымянную площадь (Алтайский край)
В Барнауле увековечат память артиста Евдокимова. Причем, как передает корреспондент ИА REGNUM, увековечат Евдокимова именно как выдающегося артиста, а не как губернатора. (В марте 2004 года Михаил Евдокимов победил на губернаторских выборах и около года - до 7 августа 2005 года - рокового ДТП -...
14 июня 2006
Новосибирский депутат: Ульмана можно спасти по "рецепту Щербинского"
Так называемая "волна в поддержку Эдуарда Ульмана ", начатая общественными организациями, может привести к тем же последствиям, что и выступления автомобилистов в поддержку Щербинского. Такое мнение высказал 8 июня ИА REGNUM депутат новосибирского облсовета Алексей Александров, комментируя решение...
8 июня 2006
Обладателям сотовых телефонов советуют готовиться к повышению расходов на связь: обзор прессы Алтайского края
Интриги вокруг Фонда Евдокимова. Подростки из Судана не помнят, как они попали на Алтай. Обладателям сотовых телефонов в Алтайском крае советуют готовиться к повышению расходов на связь. Почему на Алтае буксуют национальные проекты по развитию АПК? Барнаул принял форму шара. В летних загородных...
3 июня 2006
Семью Евдокимовых продолжают "преследовать" "Тойоты"
Вчера, 31 мая, дочь бывшего губернатора Алтая Анна Евдокимова попала в аварию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на газету "КП" - Барнаул", происходило это так: Около полудня в ее черный "Ауди" въехала... "Тойота". Анна отъезжала задним ходом от парковки здания банка в Москве...
1 июня 2006