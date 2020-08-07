В Алтайском крае сегодня, 7 августа, вспоминают о трагической гибели в ДТП губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Напомним, трагедия произошла на участке трассы Барнаул — Бийск в 11:10 в 15 км от с. Зональное в районе поворота на с. Плешково. Глава региона спешил тогда в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Евдокимов

При обгоне автомобиляToyota автомашина под управлением водителя губернатора — Ивана Зуева — допустила соприкосновение с обгоняемой машиной, выехала за пределы трассы и ударилась в дерево. В результате ДТП погибли глава администрации края, водитель и охранник — Александр Устинов.

Впрочем, на некоторых ресурсах того времени все ещё можно найти новость, в которой упоминается третий участник аварии — грузовик на встречной полосе. Об этом, в частности, в день трагедии со ссылкой на данные ГИБДД упоминалось наAutonews:

«Mercedes губернатора на очень большой скорости пытался обогнать автомобиль Toyota, однако увидел встречную машину. Уходя от лобового столкновения, он по касательной столкнулся с Toyota, улетел в кювет и практически полностью разбился о дерево. Удар был такой силы, что Mercedes превратился в груду металлолома Водитель и пассажиры Toyota не пострадали».

Цитата из видео НТВ Мерседес Михаила Евдокимова после ДТП

О том же самом в день трагедии рассказывал источник ИА REGNUM в краевой администрации:

«М ашина с Евдокимовым, пытаясь увернуться от встречного грузовика, врезалась в дерево».

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На это несоответствие указывал также алтайский политолог Юрий Чернышов:

«В «Мерседесе» Евдокимова система безопасности тоже отказала, и в первых сообщениях упоминалась встречная машина, но потом ее существование стали отрицать. Не слишком ли много «трагических случайностей» происходит с нашими политиками в последнее время? И будут ли наказаны хотя бы те, кто отменой сопровождения косвенно способствовал гибели губернатора?»

Стоит также напомнить, что примерно за два года до случившегося с Евдокимовым в автокатастрофе погиб другой виднейший алтайский политик — мэр Барнаула Владимир Баварин. 22 февраля 2003 года он не справился с управлением личного Land Rover и перевернулся. Это случилось на той же трассе Новосибирск — Ташанта, только под поселком Манжерок в Республике Алтай. Супруга Баварина тогда выжила.

Skydrinke Владимир Баварин и Михаил Евдокимов. 2002

Председатель краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук на страницах алтайского еженедельника «Свободный курс» рассказывал тогда, что мэр приглашал его принять участие в этой поездке, чтобы обсудить дела, но спикер тогда не смог из-за занятости принять приглашение, чем и спасся.

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Проводить в последний путь «народного губернатора» (это звание Михаил Евдокимов получил ещё при жизни), приезжал даже президент России Владимир Путин. Всего за несколько месяцев на большой пресс-конференции он заявил мне, что оценку работе Евдокимова должен давать не глава государства, а люди, которые за него проголосовали.

И Михаил Евдокимов тоже всегда так считал.

«Есть такая пословица народная: «Собака лает — караван идет». Я роль каравана играю целый год. Я вам говорю совершенно с полной ответственностью: даже если собрать всех депутатов нашего Законодательного собрания, всех, они вместе в личном порядке, никто вместе не сделали того, что сделал я один. Мы сейчас пишем, кстати, хорошие песни об Алтае, записываем замечательный диск об Алтае, опять же безвозмездно», — такими словами в апреле 2005 года Михаил Евдокимов ответил обидчикам, добивавшимся его отставки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Здание Правительства Алтайского края

Кстати, за все эти годы власти Алтайского края так и не нашли возможности увековечить имя Евдокимова в Барнауле.

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Приведём ещё одно мнение о нём профессора Юрия Чернышова, которое впоследствии можно было увидеть в высказываниях многих общественников и политиков:

« Михаил Евдокимов ушел из жизни непобежденным. Он останется в народной памяти как настоящий «русский мужик», простой и открытый, веривший в добро, правду и справедливость. Как человек, попытавшийся совершить почти невозможное. Светлая ему память!»

Напомним, Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 г. в Новокузнецке (Кемеровская область). Детство провел в селе Верхнеобское Смоленского района Алтайского края. Полгода учился в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал на моторном заводе. Служил в Советской Армии. Неудачно поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации. Специальность — «экономист-менеджер».

Kremlin.ru Владимир Путин на траурной церемонии прощания с Михаилом Евдокимовым

Во время учебы был капитаном команды КВН. Работал администратором в столовой, а по вечерам пел на танцплощадках. В свободное время писал сатирические рассказы. Начинал как артист разговорного жанра. Постоянный участник телевизионной передачи «Аншлаг». Снимался в фильмах: «Старые клячи» (2000), «Не послать ли нам гонца?» (1998), «Не валяй дурака» (1997), «Аншлаг и Co» (1996), «Про бизнесмена Фому» (1993), «Не хочу жениться» (1993). Продюсировал фильм «Не послать ли нам гонца?» (1998). Народный артист России. До апреля 2004 года работал директором ООО «Театр Евдокимова».

В апреле 2004 года Михаил Евдокимов во втором туре голосования неожиданно для многих одержал победу, став губернатором Алтайского края. Похоронен на сельском кладбище в родном селе Верх-Обское.