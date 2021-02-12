Дело о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию
Слушания по делу о кокаине в посольстве РФ начались в Аргентине
Суд в Аргентине приступил к рассмотрению дела о контрабанде крупной партии кокаина с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе. Как сообщает газета Clarin, слушания начались утром 11 февраля и будут проводиться каждый четверг. Читайте также: Кокаин в посольстве РФ в Аргентине: подозреваемые...
12 февраля 2021
Дело о контрабанде аргентинского кокаина рассмотрит суд присяжных
Солнцевский суд Москвы 14 февраля рассмотрит дело о контрабанде кокаина из российского посольства в Аргентине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. «Дело будет рассматриваться судом присяжных. Их отберут на заседании 14 февраля», — сообщили в суде. Скандал разгорелся в феврале...
24 января 2020
Высланные из Британии дипломаты вернулись в Россию на «кокаиновом самолете»
Высланные из Великобритании российские дипломаты с членами семей прибыли в Россию на самолете, который фигурировал в «кокаиновом деле» о контрабанде наркотиков из Аргентины, сообщает агентство «Говорит Москва». По данным издания, прибывшее за российскими дипломатами воздушное судно имело такой же...
21 марта 2018
Российский кёрлингист стал свидетелем по «кокаиновому делу»
Российский кёрлингист Денис Килба оказался замешан в деле о перевозке 390 кг кокаина из Буэнос-Айреса в Москву. Об этом сообщает 13 марта RT. Кроме спортсмена, в деле фигурируют, по информации издания, два гражданина Латвии. Отмечается, что Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, задачей которых было...
13 марта 2018
СМИ: против организатора поставок кокаина из Аргентины получены показания
Показания в отношении обвиняемого в организации поставок кокаина из Латинской Америки Андрея Ковальчука получены от первого секретаря посольства РФ в Аргентине Олега Воробьева, сообщает 12 марта РБК со ссылкой на материалы уголовного дела. В российском посольстве Воробьев отвечает за безопасность...
12 марта 2018
Фейки о «кокаиновом скандале» могут приобщить к материалам дела — Захарова
В сети развернулась скоординированная информационная атака, направленная на раздувание и искажение обстоятельств спецоперации в посольстве РФ в Аргентине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «Мы регулярно, в...
7 марта 2018
Песков о задержании фигуранта «кокаинового дела»: «Не обладаем информацией»
Информацией о возможном задержании «каких-то граждан» в Германии в рамках дела о поставках кокаина из Аргентины в РФ не обладают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы в Кремле не обладаем никакой информацией по этому делу, — сказал...
2 марта 2018
Как на послание Путина отреагировали в России и в мире. Главное 2 марта
Как на послание Путина отреагировали в США И в Пентагоне, и в госдепе признали, что Путин в своем послании Федеральному собранию дал «очень полные объяснения» и новую информацию, однако сделали вид, что не удивлены. Представитель Пентагона Дана Уайт заверила граждан США, что они могут быть...
2 марта 2018
МИД РФ: Фигурант «кокаинового дела» Ковальчук не работал в ведомстве
Предполагаемый организатор группы наркоторговцев и фигурант «кокаинового дела» Андрей Ковальчук не работал в МИД РФ или посольствах России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва». По её словам, российские СМИ, распространившие ложные...
2 марта 2018
В ФРГ задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины
Предполагаемый организатор поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан полицией Германии, передает 2 марта РЕН-ТВ со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова. По его словам задержание происходило ночью, затем сотрудники полиции объяснили, что намерены во всем...
2 марта 2018
Посольство РФ в Аргентине: о задержании гражданина с кокаином не сообщалось
Официального уведомления Буэнос-Айреса о задержании российского гражданина в аэропорту, который пытался вывезти из страны четыре килограмма кокаина, посольство России в Аргентине не получало, сообщила 1 марта пресс-атташе посольства Ирина Ермакова. По ее словам, в посольстве отслеживают сообщения о...
1 марта 2018
Будет или нет: запрет WADA и «кокаиновое дело». Главное 28 февраля
То ли запрещают, то ли нет WADA не может определиться, будут ли запрещены международные соревнования в России и с какого времени запрет вступит в силу. В агентстве пояснили, что все изменения в действующий кодекс организации вступят в силу только в 2021 году и до этого времени о полном запрете...
28 февраля 2018
Фигурант «кокаинового дела» рассказал, кто стоит за провокацией против РФ
Провокация с кокаином, обнаруженным в школе российского посольства в Аргентине, — дело рук местной полиции и спецслужб США. Так считает подозреваемый в организации канала поставки наркотиков в РФ Андрей Ковальчук, заявил 28 февраля его адвокат Владимир Жеребенков. «Ковальчук убежден, что наркотики...
28 февраля 2018
МИД РФ назвал главную цель «вбросов по кокаиновому делу»
Последние информационные «вбросы» по делу о найденных на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе наркотиках имеют своей целью ухудшить отношения между Россией и Аргентиной. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат назвал заявления некоторых СМИ о причастности тех или...
28 февраля 2018
В аэропорту Буэнос-Айреса задержан пассажир с чемоданом кокаина
Российский гражданин задержан в аэропорту «Эсейса» (Буэнос-Айрес) при попытке провезти кокаин, сообщила Патрисия Булрич, министр безопасности Аргентины, в Facebook. Уточняется, что наркотик он спрятал в двойном дне чемоданов, сдав их в багаж. Масса кокаина 3,526 кг. «Да, после найденных на прошлой...
28 февраля 2018
Фигурант «кокаинового дела» отрицает свою вину
«Кокаиновое дело», в рамках которого была проведена совместная спецоперация российских и аргентинских спецслужб, обрастает все новыми подробностями. На этот раз фигурант этого «кокаинового дела» заявил, что он вообще никак не связан с наркотрафиком, а лишь пытался вывезти из Аргентины небольшую...
27 февраля 2018
Посол РФ в Аргентине: вывоз кокаина как диппочты — «полная чушь»
Сообщения некоторых СМИ о том, что партию кокаина из Буэнос-Айреса предполагалось вывезти под видом дипломатической почты — «полная чушь». Об этом заявил 27 февраля посол России в Аргентине Виктор Коронелли. По его словам, совершить подобное было «абсолютно невозможно», так как технические...
27 февраля 2018
Летный отряд «Россия» партию «псевдококаина» не доставлял — УДП
В Управделами президента РФ опровергли причастность самолета специального летного отряда «Россия» к операции по доставке в Москву партии псевдококаина. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Крыловой, журналисты сделали выводы на основании непроверенных и неточных данных. Также Крылова не...
27 февраля 2018
Летный отряд «Россия» не причастен к «кокаиновому делу»
Пресс-секретарь главы управления делами президента России Елена Крылова опровергла информацию ряда СМИ о том, что к «кокаиновому делу», которое тянется из посольства России в Аргентине, как-то причастен лайнер специального летного отряда «Россия». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает ТАСС...
26 февраля 2018
Обвиняемым по делу о поставке кокаина из Аргентины продлили срок ареста
Подозреваемые в попытки контрабанды крупной партии наркотиков из Аргентины в Европу останутся под стражей. Такое решение принял Тверской суд Москвы. Читайте также: Кокаин в посольстве РФ в Аргентине: подозреваемые арестованы Как выяснилось, трое фигурантов уголовного дела были взяты под стражу ещё...
26 февраля 2018