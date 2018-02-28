Москва, 28 февраля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Последние информационные «вбросы» по делу о найденных на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе наркотиках имеют своей целью ухудшить отношения между Россией и Аргентиной. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Питер Бальтен (1525-1598). Представление фарса

Дипломат назвал заявления некоторых СМИ о причастности тех или иных российских структур к делу о перевозке кокаина «злонамеренными наветами и домыслами из разряда фейк-ньюс».

«Люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как им казалось могло бы происходить, абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого отношения к реальности», — сказал он.

По словам заместителя главы МИД РФ, подобные сообщения связаны с намерениями очернить отношения России и Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву около 400 кг кокаина и задержать нескольких человек, связанных с транспортировкой зелья в Аргентине. В том числе были задержаны сотрудник местной полиции и выходец из РФ.

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Добавим, чемоданы с кокаином обнаружили на территории посольства России в Буэнос-Айресе, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

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