Пожар в психоневрологическом интернате «Оксочи»
Новгородский психоневрологический интернат «Оксочи» станет больше
В деревне Подгорное Маловишерского района Новгородской области в 2019 году начнут строить вторую очередь психоневрологического интерната «Оксочи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, договорённость о федеральной поддержке строительства была достигнута сегодня, 29 октября, в...
29 октября 2018
Уроки трагедии: в новый интернат «Оксочи» вложили 0,5 млрд рублей
В Новгородской области сегодня, 19 января, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин вместе с губернатором региона Андреем Никитиным открыл новый комплекс зданий Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи». Интернат строился с 2013 года, когда сгорел деревянный корпус...
19 января 2018
В Новгородской области почтили память жертв пожара в интернате «Оксочи»
В деревне Лука Маловишерского района Новгородской области сегодня, 13 сентября, почтили память погибших в психоневрологическом интернате «Оксочи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, заупокойную литию по жертвам трагедии, произошедшей здесь три года назад и унесшей жизни 37...
13 сентября 2016
Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» расширят до 270 мест
В Новгородской области продолжится строительство психоневрологического интерната «Оксочи» в деревне Подгорное Маловишерского района. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 мая, в пресс-центре правительства региона, правительство Российской Федерации выделило Новгородской области субсидию в размере 242...
16 мая 2016
Новый корпус интерната «Оксочи» открыли в Новгородской области
В деревне Подгорное Маловишерского района Новгородской области сегодня, 10 августа, торжественно открыли новый жилой корпус психоневрологического интерната «Оксочи», построенный на личные средства владельца ОАО «Акрон» Вячеслава Кантора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона...
10 августа 2015
Новгородская область: Виновные в пожаре в интернате «Оксочи» получили реальные сроки
В Новгородской области сегодня, 11 февраля, Чудовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по делу о пожаре в Маловишерском психоневрологическом интернате «Оксочи», где в ночь на 13 сентября 2013 года погибли 37 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры...
11 февраля 2015
В Новгородской области начался процесс по делу о пожаре в интернате «Оксочи», где погибли 37 человек
В Чудовском районном суде Новгородской области сегодня, 28 января, состоялось предварительное слушание по уголовному делу о пожаре в Маловишерском психоневрологическом интернате «Оксочи», где в ночь на 13 сентября 2013 года погибли 37 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде...
28 января 2015
Новгородский губернатор: Психоневрологический интернат в Подгорном построят к 20 января
Строительство нового корпуса психоневрологического интерната в деревне Подгорное Маловишерского района Новгородской области завершат до 20 января 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин 12 декабря...
13 декабря 2014
Новый корпус интерната на средства владельца "Акрона" начнут строить весной (Новгородская область)
Весной 2014 года в селе Подгорное Маловишерского района Новгородской области начнется строительство нового двухэтажного спального корпуса психоневрологического интерната. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО " Акрон " со ссылкой на информацию представителя Вячеслава...
10 февраля 2014
Губернатор: В Новгородской области создаётся крупнейший в регионе психоневрологический интернат
Психоневрологический интернат в деревне Подгорное Маловишерского района станет крупнейшим в Новгородской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, который сегодня, 17 января, вновь посетил...
17 января 2014
Директора сгоревшего интерната уже штрафовали за неисполнение требований пожарной безопасности (Новгородская область)
В связи с трагедией, произошедшей в Маловишерском психоневрологическом интернате "Оксочи", Новгородский областной суд опубликовал информацию о судебных решениях, принятых по делам, связанным с нарушением требований пожарной безопасности в интернате. Как сообщила сегодня, 17 сентября, корреспонденту...
17 сентября 2013
Ленобласть примет 15 пациентов сгоревшего в Новгородской области психоневрологического интерната
Ленобласть готова принять 15 пациентов сгоревшего в деревне Лука Новгородской области психоневрологического интерната - они прибудут в специализированные социальные учреждения региона уже в эту пятницу. Такое решение по обращению новгородской администрации принял сегодня Губернатор Ленинградской...
17 сентября 2013
Медведев: Пожар в новгородском интернате - сигнал для регионов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что необходима модернизация ветхих социальных учреждений, однако в такой программе, в первую очередь, должны быть заинтересованы региональные власти. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом премьер-министр заявил сегодня, 16...
16 сентября 2013
Дмитрий Медведев потребовал изучить причины пожара в новгородском интернате
Пожар в психоневрологическом интернате "Оксочи" в Новгородской области обсудил сегодня, 16 сентября, на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр отметил, что причины того, что произошло, "должны быть самым...
16 сентября 2013
Обнародован список погибших в интернате "Оксочи" (Новгородская область)
Список погибших в результате пожара в психоневрологическом интернате "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области опубликовали сегодня, 16 сентября, на сайте администрации Маловишерского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в списке - 36 имён. Ещё одной, 37-й жертвой пожара стала...
16 сентября 2013
Погибшую при пожаре в новгородском интернате санитарку представят к ордену Мужества
Погибшую при спасении больных психоневрологического интерната "Оксочи" санитарку Юлию Ануфриеву представят к ордену Мужества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 16 сентября, на брифинге для СМИ заявил глава региона Сергей Митин...
16 сентября 2013
В Новгородской области - траур по погибшим в психоневрологическом интернате
В Новгородской области сегодня, 16 сентября, - день траура по погибшим во время пожара в психоневрологическом интернате "Оксочи" 13 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующий указ был подписан губернатором Новгородской области Сергеем Митиным. В день...
16 сентября 2013
Псковская область готова принять пациентов из сгоревшего интерната "Оксочи"
Псковская область готова принять 15 пациентов из сгоревшего в Новгородской области психоневрологического интерната "Оксочи". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Места для...
15 сентября 2013
Новгородский губернатор: Решение о переселении пациентов из деревянных корпусов больниц было принято 3 года назад
Губернатор Новгородской области Сергей Митин сегодня, 14 сентября, осмотрел территорию бывшей психиатрической больницы в деревне Подгорное Маловишерского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. "Еще три года назад мы приняли решение передать оставшиеся...
14 сентября 2013
Новгородские власти выплатят семье погибшей санитарки интерната 1 млн рублей
Губернатор Новгородской области Сергей Митин и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева посетили сегодня, 14 сентября, семью Юлии Ануфриевой, погибшей при спасении больных психоневрологического интерната "Оксочи". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона...
14 сентября 2013