Новгородская область, 19 января, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 19 января, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин вместе с губернатором региона Андреем Никитиным открыл новый комплекс зданий Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи». Интернат строился с 2013 года, когда сгорел деревянный корпус прежнего здания и погибли 37 человек.

Novreg.ru Новый комплекс здания Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи»

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РФ, с вводом в эксплуатацию новых зданий площадь жилых корпусов увеличилась с 1,5 до 5,5 тыс. кв. м, мощность интерната — со 150 до 270 мест, число рабочих мест — со 130 до 205.

В интернате имеются медицинское и реабилитационное оборудование, жилая однокомнатная квартира для обучения инвалидов навыкам самообслуживания, клуб, классы для творческих занятий, библиотека, приспособления для маломобильных граждан, система видеонаблюдения и пожарной сигнализации, единый пульт управления эвакуацией.

Министр поблагодарил главу Новгородской области Андрея Никитина за то, что довёл строительство интерната до конца.

«Я надеюсь, что это не только новые стены, но и новые технологии, новое отношение к тем людям, которые тут будут жить», — заявил Топилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в деревянном мужском корпусе психоневрологического интерната «Оксочи» в деревне Лука Маловишерского района произошёл в ночь на 13 сентября 2013 года. Трагедия унесла жизни 37 человек — 36 воспитанников учреждения и санитарка Юлия Ануфриева. На момент пожара в корпусе проживали 58 человек, из которых 15 были лежачими. Как было установлено в суде, пожар возник из-за курения в постели одного из малоподвижных пациентов.

После пожара интернат «Оксочи» переселили в отремонтированные корпуса старой психиатрической больницы в селе Подгорное Маловишерского района и начали строить новый жилой корпус. На его строительство пожертвовал 100 млн рублей из личных средств председатель координационного совета ОАО «Акрон» Вячеслав Кантор.

Читайте также: Новый корпус интерната «Оксочи» открыли в Новгородской области

Для продолжения строительства в 2016 году из федерального бюджета региону была выделена субсидия в размере 242,6 млн рублей. Дополнительно 80 млн рублей на улучшение условий в интернате регион получил весной 2017 года из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Сейчас «Оксочи» — это два отремонтированных жилых корпуса старой больницы и два новых здания. Появился также блок медицинского обслуживания и другие административные сооружения. На все работы было направлено более 500 млн рублей.