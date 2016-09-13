Малая Вишера, Новгородская область, 13 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В деревне Лука Маловишерского района Новгородской области сегодня, 13 сентября, почтили память погибших в психоневрологическом интернате «Оксочи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, заупокойную литию по жертвам трагедии, произошедшей здесь три года назад и унесшей жизни 37 человек, совершил митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

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«37 погибших и среди них — простая русская женщина, которая на своих плечах вынесла из огня 23 пациента интерната. Это событие стало уроком для всех нас: как надо заботиться о тех людях, которые не могут это сделать сами», — сказал губернатор Новгородской области Сергей Митин. Он также посетил могилу погибшей санитарки Юлии Ануфриевой и возложил цветы.

В пресс-центре правительства Новгородской области напомнили, что после пожара 236 инвалидов, проживавших в деревянных корпусах интерната «Оксочи», были переселены в более надёжные здания.

В декабре 2013 года завершился капитальный ремонт бывшей психиатрической больницы в деревне Подгорное Маловишерского района, где разместили 125 человек. В январе 2014 года здесь началось строительство нового психоневрологического интерната. К августу нынешнего года в Подгорном был построен жилой корпус на 80 мест, завершено его техническое присоединение к сетям жизнеобеспечения. Всего в учреждении проживает 161 человек. После завершения строительства интернат будет одним из самых крупных на Северо-Западе — на 325 мест.

Стоимость строительства интерната оценивается в 546,15 млн рублей, из которых уже освоено 167,92 млн рублей, в том числе 100 млн рублей — личные средства владельца ПАО «Акрон» Вячеслава Кантора. Согласно соглашению, подписанному в июне 2016 года между Министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Новгородской области, из федерального бюджета на продолжение строительства будет выделено 242,5 млн рублей, из бюджета области в порядке софинансирования — 60,5 млн рублей.

Напомним, пожар в деревянном мужском корпусе психоневрологического интерната «Оксочи» в деревне Лука Маловишерского района произошёл в ночь на 13 сентября 2013 года. Погибли 37 человек.