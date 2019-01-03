Нападение на школу в Улан-Удэ
Сибирь, прощай! Громкие итоги 2018 года в «теперь дальневосточной» Бурятии
Для Бурятии 2018 год стал в каком-то смысле переломным. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября регион вместе с Забайкальским краем перешёл из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО). И это стало неожиданностью для теперь уже бывших сибиряков. «Уснули в Сибири...
3 января 2019
Ученика, напавшего на школьников в Бурятии, признали невменяемым
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении одного из учеников школы №5 города Улан-Удэ (Бурятия). Как сообщили ИА REGNUM в СКР, уголовное дело направлено в суд. По версии следствия, утром 19 января 2018 года девятиклассник при...
5 декабря 2018
Жителям Крыма: «В этот тяжелый час Бурятия скорбит вместе с вами»
Бурятия выражает соболезнования жителям Крыма, пережившим 17 октября трагедию в политехническом колледже в Керчи. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на колледж в Керчи. В этот тяжелый час Бурятия скорбит вместе с вами», — пишет глава Бурятии Алексей...
18 октября 2018
Мнение: К резне в школах приводит «казённый подход» к работе с молодёжью
Для предотвращения ЧП, подобных тем, что произошли в этом году в школах Улан-Удэ, Перми и Стерлитамака, нужно проводить профилактическую работу с молодёжью, считает общественный деятель Виталий Хонихоев (Бурятия). «Сейчас у нас к этому вопросу очень казённый подход. Ведь когда подросток входит в...
18 апреля 2018
Нилов: Ученики нападают на школы из-за обилия информации в СМИ
Участившиеся нападения учеников на школы — следствие повышенного внимания СМИ к подобным инцидентам и непродуманная работа педагогов в классах коррекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). В...
18 апреля 2018
Емельянов: Нападения на школы РФ — результат американской пропаганды
Участившееся случаи нападения российских учеников на школы и одноклассников — результат пропаганды американского образа жизни, которому свойственно насилие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Случай в...
18 апреля 2018
В Бурятии школы охраняют уборщицы и гардеробщицы
В Бурятии на сегодняшний день действуют 467 общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий). И только в 26 школах охрану осуществляют частные охранные предприятия, имеющие разрешительную документацию на оказание таких услуг и соответствующие специальные средства. Об этом ИА REGNUM сообщили...
4 апреля 2018
Продлен срок задержания напавшему на школу в Улан-Удэ
В Улан-Удэ продлен срок содержания под стражей одному из подозреваемых в нападении на школу №5, совершенном 19 января. Как сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ, судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей одному из обвиняемых...
15 марта 2018
В России могут ужесточить требования к охране школ
Росгвардия предложила ужесточить охрану школ после последних происшествий в учебных учреждениях страны, об этом 7 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. Так, ведомство предложило отбирать охрану в школы по новым критериям. Необходимыми...
7 февраля 2018
Юного героя, спасавшего детей в школе в Улан-Удэ, наградили за отвагу
Ученик старших классов школы №5 в Улан-Удэ Давыд Мамонов, который спасал детей в день разыгравшейся в образовательном учреждении трагедии, поощрён управлением Росгвардии по Бурятии и Федерацией самбо Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы войск...
7 февраля 2018
В Бурятии ищут деньги на ремонт школы, пережившей бойню
На капитальный ремонт улан-удэнской школы №5 в микрорайоне Сосновый бор, где 19 января 2018 года подросток напал с топором на семиклассников, требуется 59 млн рублей. Потребность в десятках миллионов рублей показала проведённая экспертиза. Городские власти заявили, что сейчас ищут источники...
5 февраля 2018
Мэрия Смоленска возьмет под контроль ЧОПы в школах
В Смоленске власти нашли способ если не полностью устранить возможность ЧП в школах, то хотя бы повлиять на работу охраны в учебных заведениях. С 1 марта платить ЧОПам за охрану будут не родители, а бюджет города. Об этом стал известно по итогам оперативного совещания в мэрии 5 февраля, сообщила...
5 февраля 2018
Педагог, пострадавшая в школе Улан-Удэ, вскоре вернётся на работу
Учительница, пострадавшая во время нападения на школу в Улан-Удэ, покинет больницу в ближайшее время и вернется на работу в школу. Об этом сообщили в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова. 41-летняя женщина, несмотря на серьезную травму головы, нанесённую...
1 февраля 2018
Психолог-переговорщик в школе: конфликты могут учащаться?
Участившиеся инциденты с применением холодного оружия в российских школах требуют серьезного подхода к решению этой проблемы. Чем опасна тенденция перебрасывать все конфликтные ситуации в школах на плечи психолога-медиатора, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Ирина Юрина. Медиация как штат...
1 февраля 2018
Последствия кровавой резни: в школах Ростова-на-Дону усилят охрану
После кровавой бойни, которую учинили подростки в школах Перми и Улан-Удэ, чиновники Ростова-на-Дону решили принять меры. В частности, в образовательных учреждениях планируется усилить работу с детьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской...
29 января 2018
ЧП в школах? Правительство к ответу? Нет: семью — под колпак!
Инциденты в российских школах не остались без внимания тех, кто считает социальную профилактику поводом для вмешательства в семью. Сторонники медиации, «телефона доверия», «качественного» родительства активизировались и в Челябинске. Их предложения как минимум удивляют, а как максимум — говорят о...
27 января 2018
Бастрыкин считает ЧП в российских школах результатом халатностости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает последние инциденты с детьми в российских школах следствием несоблюдения правил по обеспечению безопасности учебных учреждений. Об этом он заявил 26 января в ходе совещания в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщает...
26 января 2018
Познер призвал телеканалы не замалчивать чрезвычайные происшествия
Известный российский телеведущий Владимир Познер призвал федеральные каналы полноценно освещать чрезвычайные происшествия, которые происходят в России, в том числе и нападения в школах. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам Познера, попытки замолчать то или иное явление обречены на провал...
26 января 2018
В России органам профилактики после школьных ЧП добавят полномочий?
После вооружённого нападения в пермской школе Пермский край предлагает федеральной власти расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних. Инициатива сформулирована и озвучена сегодня, 25 января, на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)...
25 января 2018
Чиновники калужского Обнинска озаботились мерами безопасности в школах
Об усилении мер безопасности в школах, в связи с событиями в Перми и Улан-Удэ, шла речь на очередной планерке у главы администрации Обнинска Калужской области, сообщает 24 января пресс-служба горадминстрации. Начальник управления общего образования города Т атьяна Волнистова сообщила, что...
24 января 2018