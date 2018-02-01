Челябинск, 1 февраля, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Участившиеся инциденты с применением холодного оружия в российских школах требуют серьезного подхода к решению этой проблемы. Чем опасна тенденция перебрасывать все конфликтные ситуации в школах на плечи психолога-медиатора, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Ирина Юрина.

Пустой класс

Медиация как штат профессиональных переговорщиков между учителями, школьной администрацией, родителями и детьми в том виде, в котором этот институт сложился на Западе и пытается прижиться в России, — вещь крайне рискованная. Причина в том, что, посредничая в конфликтах, медиаторы, во-первых, способствуют взаимному отчуждению всех участников, и, во-вторых, переводит рассмотрение конфликтов в плоскость «у каждого своя правда».

Уже известны случаи, когда под давлением медиаторов учителя заставляли извиняться перед расхулиганившимся на уроке подростком. Справедливо сомнение в том, что подход, исповедующий беспредельную толерантность к нарушению принятых норм, может способствовать снижению конфликтности. Не станет ли он, напротив, индульгенцией для тех учащихся, чье воспитание было упущено, и лишением их последнего шанса воспитание обрести?

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