Обнинск, Калужская область, 24 января, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Об усилении мер безопасности в школах, в связи с событиями в Перми и Улан-Удэ, шла речь на очередной планерке у главы администрации Обнинска Калужской области, сообщает 24 января пресс-служба горадминстрации.

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Начальник управления общего образования города Татьяна Волнистова сообщила, что физическая защита в образовательных учреждениях города соответствует современным требованиям и нормативам.

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«В связи с последними трагедиями, мы дважды собирали руководителей образовательных учреждений — 16 и 19 января, чтобы отработать с ними методы усовершенствования обеспечения безопасности. Соответствующие алгоритмы направлены во все образовательные учреждения, — пояснила Татьяна Волнистова.

По её словам, директорам образовательных учреждений рекомендовано: провести инструктаж с персоналом об усилении бдительности; взять под личный контроль организацию пропускного режима и дежурства учителей на переменах в коридорах и в столовых. Также педагогам напомнили о необходимости бдительно относиться к появлению на территории школы подозрительных людей и незамедлительно сообщать об этом руководителю образовательного учреждения.

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Вход в школах города охраняют сотрудники частных охранных предприятий или штатные вахтеры. С ними также будет проведен соответствующий инструктаж.

«Педагогам и психологам необходимо активизировать работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — подчеркнула Волнистова.

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша отметил, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не должна оставаться в стороне от этой работы.

«Мы не можем допустить таких трагедий в наших школах, а поэтому надо проводить всю эту работу — и с учителями, и с родителями, и с подростками, — подытожил Владислав Шапша.