Убийство Галины Старовойтовой
Путин внимательно следит за расследованием резонансных дел
Президент РФ Владимир Путин внимательно следит за расследованием всех резонансных дел, в частности, убийства Бориса Немцова. Об этом глава государства рассказал в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли в Москве. Он заявил, что поддерживает...
23 декабря 2016
Организатору убийства Старовойтовой вновь отказали в УДО
Организатору убийства депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой Юрию Колчину все же не удастся выйти из колонии условно-досрочно. Такое решение приняла Ленинградский областной суд, передает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM. Суд оставил в силе решение нижестоящего Тосненского...
17 ноября 2016
Организатор убийства Старовойтовой не выйдет по УДО
Организатор убийства в 1998 году депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин не будет освобожден условно-досрочно, сообщает Life. Тосненский районный суд Ленинградской области пришел к выводу, что ходатайство Колчина удовлетворению не подлежит. Ходатайство осужденный на 20 лет подал после...
15 августа 2016
Организатор убийства Галины Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Организатор убийства в 1998 году депутата Государственной думы Галины Старовойтовой, экс-прапорщик ГРУ Юрий Колчин, приговоренный в июне 2005 года к 20 годам лишения свободы, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в...
19 июля 2016
Экс-депутат получил 17 лет за организацию убийства Старовойтовой
28 августа Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор экс-депутату Госдумы РФ Михаилу Глущенко. Его признали виновным в организации убийства депутата Галины Старовойтовой. Суд признал Глущенко виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и...
28 августа 2015
Расследование дела об убийстве Галины Старовойтовой завершено
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Михаила Глущенко, который обвиняется в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Об этом в понедельник, 29 июня, пишут «Ведомости». Адвокат Глущенко Александр...
29 июня 2015
Возобновлено расследование уголовного дела по убийству Старовойтовой
Расследование уголовного дела по убийству депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой возобновлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября сообщил источник в аппарате комитета Госдумы по безопасности. Это дело было возбуждено в 1998 году по факту убийства, по статье 277 (теракт) и...
26 октября 2011
В Санкт-Петербурге вспоминают Галину Старовойтову
В Санкт-Петербурге вспоминают депутата Государственной Думы РФ Галину Старовойтову, которой сегодня, 17 мая, исполнилось бы 64 года. Как сообщили ИА REGNUM Новости в "Институте Региональной прессы", около 12:00 мск родные и близкие Галины Старовойтовой соберутся на Никольском кладбище. Затем...
17 мая 2010
Мать Галины Старовойтовой похоронят на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге
Мать депутата Галины Старовойтовой, трагически погибшей в 1998 году в Санкт-Петербурге, будет похоронена на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщила сегодня, 22 января, сестра Галины Ольга Старовойтова. Отпевание Риммы Старовойтовой пройдет...
22 января 2010
Организатор убийства Старовойтовой готов назвать заказчика
Бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, осужденный на 20 лет тюрьмы за организацию убийства депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой, заявил о готовности заключить сделку со следствием и назвать имя заказчика преступления. Следствие же пока не проявляет интереса к сделке. Как ранее сообщало ИА REGNUM...
19 ноября 2009
Юрий Колчин, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, готов назвать имя заказчика преступления (Санкт-Петербург)
Юрий Колчин, признанный в 2005 году городским судом Санкт-Петербурга организатором убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, заявил, что готов заключить сделку со следствием и назвать имя заказчика преступления. Как пишет сегодня, 19 ноября, газета " Коммерсантъ ", Юрий Колчин попросил...
19 ноября 2009
Осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой этапирован в Санкт-Петербург
Осужденный по делу об убийстве депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин этапирован в Санкт-Петербург для допроса по делу экс-депутата ГосДумы РФ Михаила Глущенко. Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 19 октября, в управлении петербургского СКП, Колчин был этапирован из...
19 октября 2009
Экс-депутата Государственной думы РФ оставили под стражей (Санкт-Петербург)
Петербургский суд сегодня, 10 сентября, продлил срок содержания под стражей экс-депутата Государственной думы РФ Михаила Глущенко до 13 декабря 2009 года. Как передает из зала суда корреспондент ИА REGNUM Новости, продление досудебного ареста Глущенко на два месяца связано с необходимостью получить...
10 сентября 2009
В Санкт-Петербурге возобновлено производство по делу Старовойтовой
Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возобновила производство по уголовному делу по факту убийства депутата Государственной думы РФ второго созыва Галины Старовойтовой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости сегодня, 7 сентября, в пресс-службе регионального...
7 сентября 2009
Ольга Старовойтова просит Медведева возобновить следствие по делу об убийстве своей сестры (Санкт-Петербург)
Ольга Старовойтова, сестра депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, трагически погибшей в 1998 году, обратилась с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Новости сегодня, 27 июля, Ольга Старовойтова, в обращении она, а также...
27 июля 2009
Госдума намерена совершенствовать систему расследования заказных убийств
В Государственной думе РФ разрабатываются поправки в Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы, которые позволят более успешно расследовать заказные убийства. Как сообщил журналистам сегодня, 11 октября, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Лебедев, "реакцией на чудовищное...
11 октября 2006
Остаются в розыске трое убийц Старовойтовой
Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 28 сентября, признал Вячеслава Лелявина виновным в пособничестве убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Срок наказания зачитывается с момента взятия Лелявина под стражу летом 2004...
28 сентября 2006
Вынесен приговор по "второму делу" об убийстве Старовойтовой (Санкт-Петербург)
Сегодня, 28 сентября, Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Вячеслава Лелявина и Павла Стехновского. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вердиктом коллегии присяжных заседателей Лелявин признан виновным в пособничестве в организации убийства депутата Государственной думы РФ...
28 сентября 2006
Приговор обвиняемым в пособничестве в убийстве Старовойтовой вынесут завтра (Санкт-Петербург)
В Городском суде Санкт-Петербурга сегодня, 27 сентября, прошли прения сторон по размерам наказания для Вячеслава Лелявина и Павла Стехновского, фигурантов так называемого "второго" дела об убийстве депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой, вердикт в отношение которых был вынесен судом...
27 сентября 2006
Новые прения по делу об убийстве Старовойтовой пройдут 27 сентября (Санкт-Петербург)
Повторные прения по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой назначены на 27 сентября. Речь на них пойдет о конкретных сроках наказания Павлу Стехновскому и Вячеславу Лелявину, которых обвиняют в этом преступлении, передает радиостанция "Эхо Москвы". Как сообщало ИА REGNUM, 22...
23 сентября 2006