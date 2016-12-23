Москва, 23 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внимательно следит за расследованием всех резонансных дел, в частности, убийства Бориса Немцова. Об этом глава государства рассказал в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли в Москве. Он заявил, что поддерживает намерения следствия выявить всех причастных и виновных в произошедшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Официальные лица в правоохранительных органах могут совершать правонарушения, — констатировал Путин. — В этом ничего удивительного нет». В качестве примера он привел недавнее убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Вместе с тем, подчеркнул президент, как бы долго не расследовались резонансные дела, следствие все выясняет все обстоятельства». Он напомнил о результатах расследования убийства депутата Государственной думы РФ Галины Старовойтовой.

Путин также отметил недопустимость нанесения ущерба деловой и личной репутации фигурантов различных расследований, что произошло с бывшим руководителем Федеральной таможенной службы России Андреем Бельяниновым. «В отношении него не было никакого дела, — напомнил президент РФ. — Были следственные действия и обыски». Как он полагает, ущерб репутации Бельянинова был нанесен публикациями в СМИ.

Коснувшись расследования еще одного резонансного дела — подозрения в коррупции экс-министра экономического развития Андрея Улюкаева, Путин отметил, что материалов, предоставленных следствием, было достаточно для отстранения его от должности в связи с утратой доверия. «Остальные обстоятельства дела будут выяснены в суде, — резюмировал он, — выводы делать нецелесообразно».