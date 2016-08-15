Тосно, Ленинградская область, 15 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Организатор убийства в 1998 году депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин не будет освобожден условно-досрочно, сообщает Life.

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Тосненский районный суд Ленинградской области пришел к выводу, что ходатайство Колчина удовлетворению не подлежит. Ходатайство осужденный на 20 лет подал после отбытия более двух третей срока заключения.

Свое решение суд объяснил «нестабильным поведением» заключенного: у него шесть поощрений при 14 взысканиях. На отклонении ходатайства настаивала прокуратура.

Депутат Госдумы, председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Во время покушения тяжелое ранение получил ее помощник Руслан Линьков.

По версии следствия, убийство совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным. Колчин и Акиншин были приговорены городским судом Санкт-Петербурга к 20 и 23,5 годам заключения (соответственно) в колонии строго режима, местоположение Федосова следствие определить не смогло. В колонии Колчин назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко.

Колчин был приговорен в 20 годам лишения свободы в 2005 году, однако под арестом он находился с октября 2002 года. Срок заключения истекает в 2022 году.