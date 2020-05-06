Дело вора в законе Шакро Молодого
Осужденного по «делу Шакро» экс-сотрудника СК России освободили досрочно
Белевский районный суд Тульской области принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщили...
6 мая 2020
Прокуратура потребовала 16 лет тюрьмы для генерала СК РФ
Прокуратура просит назначить 16 лет колонии строгого режима обвиняемому во взяточничестве бывшему главе столичного управления СКР генералу Александру Дрыманову. Об этом сообщает информационное агентство РАПСИ. Ранее прокуратура уже попросила Мосгорсуд приговорить к лишению свободы двух других...
10 февраля 2020
Дрыманов в суде пожаловался на пьянство следователей ФСБ при обыске
Следователи, приезжавшие с обыском к экс-главе СКР по Москве Александру Дрыманову, употребили его коньяк, заявил подследственный генерал-майор в суде, сообщает 5 ноября агентство «Москва». "Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они...
5 ноября 2019
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Бывший заместитель руководителя Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров вышел на свободу. Осуждённый за коррупцию бывший высокопоставленный чин должен был отбыть в колонии № 13 ещё более полутора лет. Однако Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об...
24 мая 2019
Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Читайте также...
7 мая 2019
Приговор криминальному авторитету Шакро Молодому суд оставил без изменений
Стороне защиты криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), осуждённого почти на десять лет колонии строгого режима, не удалось оспорить ранее вынесенный приговор. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Такое решение сегодня, 28 ноября, вынес Московский городской суд...
28 ноября 2018
Суд отказался отпустить генерала Дрыманова под домашний арест
Бывший начальник главного следственного управления по Москве СКР генерал Александр Дрыманов, которого обвиняют в получении взяток, останется под арестом. Продление ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным. Такое решение на сегодняшнем заседании, 25 сентября...
25 сентября 2018
Экс-главе УСБ СКР Максименко предъявят новые обвинения
Новые обвинения в коррупции вскоре будут предъявлены бывшему главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, приговоренному к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 8 августа сообщает русская служба Би-би-си. Максименко хотят предъявить обвинения по меньшей мере по двум новым...
8 августа 2018
Адвокаты экс-полковника СК Ламонова обжаловали приговор
Апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего замначальника управления собственной безопасности СКР полковника Александра Ламонова подали его защитники. Об этом 7 августа сообщает RT. Обращение поступило в Мосгорсуд 6 августа. Речь идет о коррупционном деле. 26 июля Мосгорсуд приговорил...
7 августа 2018
Суд признал арест генерала Дрыманова законным
Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александр Дрыманов помещен под стражу в соответствии с законом. Такое решение вынес Мосгорсуд, сообщает 31 июля РАПСИ. Таким образом, жалоба адвокатов на арест Дрыманова оставлена без удовлетворения. Решение Лефортовского...
31 июля 2018
Мосгорсуд приговорил полковника СКР к пяти годам колонии по делу о взятке
Пять лет колонии строгого режима получил бывший заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета РФ полковник Александр Ламонов в соответствии принятым 26 июля с решением Мосгорсуда, передает Российское агентство правовой и судебной информации. «Назначить наказание...
26 июля 2018
Генерала Дрыманова официально обвинили в коррупции
Бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александру Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщил источник в следственных органах. Генералу Дрыманову официально предъявлено обвинение в получении взяток, рассказал источник агентству ТАСС. На 31 июля...
25 июля 2018
Арестованный в Москве генерал Дрыманов отказался от услуг адвокатов
Арестованный по обвинению во взяточничестве экс-глава Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов отказался от услуг адвокатов, заявив о намерении самостоятельно защищать себя в ходе судебного процесса. Об этом сообщил нанятый родственниками генерала адвокат Максим Кичигин. «Он сказал, что...
17 июля 2018
Экс-глава Следственного комитета по Москве помещён под арест
Лефортовский суд Москвы по итогам закрытого заседания 17 июля избрал меру пресечения в виде ареста для экс-главы столичного управления Следственного комитета России Александра Дрыманова, обвиняемого во взяточничестве. Судья Елена Канева постановила удовлетворить ходатайство следствия и поместить...
17 июля 2018
Суд в закрытом режиме рассматривает вопрос об аресте экс-главы СК по Москве
Экс-начальник главного управления Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов, обвиняемый во взяточничестве, доставлен в Лефортовский суд, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Заседание будет проходить в закрытом режиме. По информации агентства «Москва», о...
17 июля 2018
Обвиняемый во взятках генерал Дрыманов не признаёт вину
Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов не признаёт свою причастность к получению им взяток. Все обвинения следствия он отвергает. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник. Читайте также: Экс-глава СКР по Москве задержан...
17 июля 2018
Задержание экс-главы СКР по Москве связано с делом Шакро Молодого — адвокат
Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по столице Александр Дрыманов задержан по делу Шакро Молодого. Об этом заявил адвокат Александр Карабанов в интервью РИА Новости. «Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого, — сказал адвокат. —...
17 июля 2018
Встреча Шакро с арестованным Итальянцем проходила в рамках следствия
Встреча криминального авторитета Шакро Молодого и уже арестованного Андрея Кочуйкова (Итальянца) в здании главного следственного управления СК России по Москве проходила в рамках следствия, заявила 7 июня журналистам адвокат бывшего руководителя следственного управления Алексея Крамаренко Елена...
7 июня 2018
Вердикт суда: Шакро Молодой виновен в вымогательстве
Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) признан виновным в вымогательстве. Соответствующее решение вынес Никулинский суд Москвы, передает 27 марта радиостанция Business FM. Как пояснила пресс-секретарь Людмила Коснырева, на чтение приговора потребуется два или три дня. Вместе с...
27 марта 2018
Главу СКР по Москве обвинили в получении взятки по делу Шакро Молодого
Начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционных схемах по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Об этом 23 января в Московском городском суде заявил прокурор на заседании по делу начальника управления собственной безопасности...
23 января 2018