Москва, 17 июля, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы по итогам закрытого заседания 17 июля избрал меру пресечения в виде ареста для экс-главы столичного управления Следственного комитета России Александра Дрыманова, обвиняемого во взяточничестве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Судья Елена Канева постановила удовлетворить ходатайство следствия и поместить Дрыманова под стражу на два месяца — до 12 сентября 2018 года.

Напомним, Александр Дрыманов был задержан сегодня в рамках дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Экс-главе СКР по Москве инкриминируется два эпизода получения взятки — в крупном и особо крупном размерах. Дрыманов в ходе судебных слушаний заявил, что не признаёт себя виновным.

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