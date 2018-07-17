Москва, 17 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Экс-начальник главного управления Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов, обвиняемый во взяточничестве, доставлен в Лефортовский суд, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По информации агентства «Москва», о закрытом процессе ходатайствовал следователь ФСБ на основании того, что проведение слушаний в открытом режиме может привести к нарушению государственной тайны. Прокурор поддержал данное ходатайство, а защита не имела возражений.

Следствие ходатайствует об избрании для Александра Дрыманова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Александр Дрыманов был задержан 17 июля в Москве по делу криминального авторитета Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой. Дрыманову инкриминируется два эпизода получения взятки — в крупном и особо крупном размерах. Сам обвиняемый себя виновным не признаёт.