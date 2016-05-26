Убийство няней ребенка в Москве
Суд продлил арест няне, обвиняемой в убийстве девочки в Москве
Пресненский суд Москвы 25 мая продлил на два месяца срок ареста Гюльчехре Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырёхлетней девочки в Москве, няней которой она работала, передаёт радиостанция «Говорит Москва». В соответствии с решением суда Бобокулова пробудет под арестом до 29 июля. Таким образом...
26 мая 2016
Следствие попросило суд продлить арест обвиняемой в убийстве няне
Пресненский суд Москвы сегодня, 28 апреля, рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста гражданки Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой, убившей свою четырёхлетнюю воспитанницу, сообщили в пресс-службе суда. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Бобокуловой поступило в...
28 апреля 2016
У преступника нет национальности, считают 80% жителей России: опрос
По убеждению большей части жителей России, преступники не имеют ни национальности (с этим согласны 80% респондентов), ни расы (75%), ни вероисповедания (71%). В то же время вопросы, связанные с раскрытием информации о деталях преступлений, продолжают оставаться дискуссионными. Такие данные...
23 марта 2016
Экстремистский след в деле Бобокуловой не обнаружен
Связь Гюльчехры Бобокуловой, признавшейся в убийстве 4-летней девочки в Москве, с экстремистскими организациями не найдена, сообщает 15 марта «Вечерняя Москва». Уроженка Узбекистана, работавшая няней, страдает шизофренией и в ходе следствия несколько раз меняла свои показания, утверждает источник в...
15 марта 2016
В Подмосковье дорожает продовольствие и табак
В Московской области отмечается подорожание продуктов питания, а также ряда непродовольственных товаров. Индекс потребительских цен в регионе также растет по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья со ссылкой на данные...
14 марта 2016
Комиссия ГД по этике обсудит обращение глав конфессий
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин обратится в комиссию нижней палаты парламента по этике в связи с поступившим в Госдуму обращением глав религиозных конфессий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Попов. Как...
14 марта 2016
Обвиняемая в убийстве девочки няня отправлена под наблюдение психиатров
Обвиняемая в убийстве четырёхлетней девочки гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова поступила под наблюдение врачей в психиатрическое отделение московского СИЗО, передают «Вести». Бобокулова будет находиться в лечебнице СИЗО-2 «Бутырка». Психиатрическое отделение следственного изолятора...
10 марта 2016
Законопроект о подтверждении психического здоровья мигрантов внесен в ГД
Перечень документов, необходимых для получения патента на трудовую деятельность для мигрантов, предлагают дополнить справкой об отсутствии психических заболеваний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по...
9 марта 2016
Мусульмане Москвы завершили сбор средств для семьи убитой девочки
Мусульмане Москвы заявили о завершении благотворительной акции по сбору средств для семьи убитой 29 февраля четырехлетней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Духовном Управлении мусульман столицы (ДУМ Москвы), акция прошла в ходе пятничного богослужения, поминальной проповеди и молитвы...
4 марта 2016
Бобокуловой предъявлено официальное обвинение
Следствие предъявило официальные обвинения няне из Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой, которая подозревается в жестоком убийстве 4-летнего ребенка в Москве. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он сообщил, что...
4 марта 2016
Сын Бобокуловой арестован на 15 суток за общение с террористами
Старший сын Гюльчехры Бобокуловой, которая подозревается в убийстве четырёхлетней девочки и в настоящее время находится под арестом в Москве, задержан на 15 суток, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рахматилло задержан за то, что общался с лицами...
4 марта 2016
В мечетях Москвы объявлен сбор средств для семьи убитой девочки
Объявление о благотворительном сборе средств для семьи девочки, погибшей от рук своей няни в Москве, опубликовано на официальном сайте Духовного Управления мусульман Москвы. Акция проходит с благословения председателя Совета муфтиев России, шейха Равиля Гайнутдина после полуденной молитвы в мечетях...
4 марта 2016
Единую службу нянь и сиделок могут создать в Москве
О необходимости создания в Москве единой службы нянь и сиделок заявил 4 марта глава Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. По мнению Петросяна, служба должна объединить психологически и физически здоровых нянь и сиделок, имеющих профессиональную подготовку, передает...
4 марта 2016
Полиция Узбекистана берет показания у сына Бобокуловой
Правоохранительные органы Узбекистана ведут работу с задержанным в Самарканде Рахматилло, сыном Гюльчехры Бобокуловой, которая находится под арестом за убийство ребенка в Москве, информирует 4 марта служба CA-News. МВД республики проводит сбор оперативной информации, опрашиваются родные и близкие...
4 марта 2016
Карикатуру на няню-убийцу сравнили со справлением нужды
Опубликованную в британском сатирическом журнале Vive Charlie карикатуру на московскую няню, которая подозревается в убийстве 4-летней девочки, можно сравнить со справлением нужды. Об этом заявил председатель Гильдии карикатуристов Медиасоюза России Андрей Рыжов в эфире «Русской службы новостей»...
4 марта 2016
Карикатурой на няню Vive Charlie разжигает костер ненависти — депутаты ГД
Английский журнал Vive Charlie, который разместил на обложке карикатуру на убийство няней девочки в Москве, целенаправленно раскачивает нравственные основы общества, считают депутаты Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Не просто циничная выходка Шокирующая обложка английского журнала...
4 марта 2016
«Узбекская няня» и выборы: кто делает рейтинг на мигрантах
Гибель ребенка, обезглавленного няней, как сообщают СМИ, приехавшей на работу в Москву из Узбекистана, уже стала темой для политических дискуссий. С призывом ограничить въезд в Россию выступили не только националисты, но и представители КПРФ. Так станет ли борьба с миграцией одной из главных тем...
4 марта 2016
«Коммунисты России» могут подать жалобу на действия МГК КПРФ
Партия «Коммунисты России» не исключает обращения в правоохранительные органы по факту изображения женщины в черном одеянии, которая была опубликована московским горкомом (МГК) КПРФ, передает 3 марта ТАСС заявление лидера «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Накануне на одном из сайтов КПРФ...
3 марта 2016
Узбекистан удовлетворил запрос России по няне-убийце
МВД Узбекистана удовлетворило запрос России, направленный в связи с убийством девочки. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительном ведомстве республики. «Ответ на запрос передан по официальным каналам, в соответствии с установленными двусторонними договоренностями», говорится в...
3 марта 2016
Маркин: Не делайте сенсации из признаний больной шизофренией
Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин призвал не раздувать сенсации из показаний Гюльчехры Бобокуловой, убившей 29 февраля четырёхлетнюю девочку в Москве. Женщина больна шизофренией, и делать преждевременные выводы по её мотивам неправильно. Маркин отметил, что в...
3 марта 2016