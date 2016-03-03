Гибель ребенка, обезглавленного няней, как сообщают СМИ, приехавшей на работу в Москву из Узбекистана, уже стала темой для политических дискуссий. С призывом ограничить въезд в Россию выступили не только националисты, но и представители КПРФ. Так станет ли борьба с миграцией одной из главных тем парламентской предвыборной кампании?

Дарья Антонова ИА REGNUM Гюльчехра Бобокулова

Все помнят, как в 2005 году ролики про «понаехали тут» закончились для партии «Родина» отстранением от выборов в Мосгордуму. А вскоре и сам этот партийный проект был закрыт на многие годы. С тех пор широко распространено мнение, что затронуть тему борьбы с миграцией — значит быстро получить «по шапке» от властей. Мнение не вполне верное. В конце концов, кто только не поднимал эту тему в последние 10 лет. И, как правило, для политиков от системной оппозиции это катастрофой не заканчивалось. Та же возрожденная «Родина» использовала эту тему в своих агитматериалах на выборах в Ярославскую облдуму в 2013 году и начала в регионе сбор подписей за введение «миграционного барьера». Впрочем, партии это не помогло. Ее результат на тех выборах составил 1,71% голосов.

Некоторых наблюдателей удивило, что после трагедии с участием няни из Узбекистана одними из первых с заявлением выступили представители КПРФ, у широкой общественности с «мигрантоборцами» не ассоциирующиеся. Но дело в том, что в этой партии еще в 2013 году призывали «в кратчайшие сроки решить вопрос введения виз для трудовых мигрантов, в особенности приезжающих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии».

Логику системной оппозиции можно понять. О проблеме миграции говорят жители больших городов, и они же больше расположены к критике власти. Впрочем, здесь перед оппонентами властей встает ряд проблем. На фоне «крымского консенсуса» отношения россиян к мигрантам заметно улучшилось. Так, по данным «Левада-центра» за август 2015 года, 41% опрошенных полагали, что незаконно попавших в страну мигрантов из ближнего зарубежья надо легализовать, помочь им получить работу и ассимилироваться в стране. Годом ранее с такой точкой зрения соглашалось лишь 19% респондентов. За депортацию нелегалов выступало 43% опрошенных, в то время как в 2013 году — 73%.

Впрочем, и в, казалось бы, весьма подходящем для данной темы 2013 году не все было так просто. Вспомним проходившие тогда выборы столичного мэра. О борьбе с нелегальной миграцией тогда говорили практически все кандидаты. Отметим, что примерно через месяц после тех выборов произойдут столкновения на национальной почве в столичном районе Западное Бирюлево. Но помогло ли обращение к теме ограничения миграции кому-либо из кандидатов в мэры? Видимо, нет. Скорее, из-за употребления кандидатами самых разных взглядов тема «замылилась». К тому же все кандидаты говорили не только на одну и ту же тему, но и практически одними и теми же словами. Получается, кандидаты встали перед выбором. Либо их голоса потонут в монотонном хоре. Либо они попытаются выделиться, предложив какие-то уж совсем жесткие «миграционные барьеры». Но тогда они выпадут из системного поля. Да и не факт, что это вообще оценит избиратель.

Урок «Родины» из 2005 года состоял не в том, что кара следует за любое упоминание про мигрантов. Если оставить за скобками отношение разных влиятельных сил в верхах к этой партии, сигнал состоял в другом. Власть вмешается, если национальный вопрос станет темой всей предвыборной кампании. Но на выборах в Госдуму такое вряд ли произойдет. Проблема миграции может подниматься практически всеми партиями понемногу, но далеко не везде воспринимается как острая. У участников гонки найдутся и более выигрышные темы — все-таки позволяющие каждому из них по-своему выделиться и охватить большую целевую аудиторию.