Москва, 26 мая, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 25 мая продлил на два месяца срок ареста Гюльчехре Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырёхлетней девочки в Москве, няней которой она работала, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Гюльчехра Бобокулова

В соответствии с решением суда Бобокулова пробудет под арестом до 29 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, по мнению которого, оказавшись на свободе подозреваемая может скрыться.

Сама Бобокулова просила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест, либо отправить её на лечение на родину, в Самарканд.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля этого года спасатели обнаружили обезглавленное тело четырёхлетней девочки при тушении пожара в квартире на северо-западе Москвы. Чуть позднее у станции метро «Октябрьское поле» сотрудники полиции задержали няню ребёнка, которая ходила с отрезанной головойдевочки в руках.

Бобокулова дала признательные показания. В ходе расследования выяснилось, что, проживая в Узбекистане, женщина состояла на учёте у психиатра.