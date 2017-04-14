«Дело Богомолова» в Курганской области
В Зауралье передано в суд громкое коррупционное дело Богомолова
В Курганской области отправляется в суд громкое дело застройщика Алексея Богомолова, обвиняемого в даче взяток, умышленном уничтожении чужого имущества и мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Курганской области. На данный момент Алексей Богомолов находится...
14 апреля 2017
С курганского застройщика Богомолова сняли «электронный браслет»
Курганскому застройщику Алексею Богомолову, которого подозревают в незаконных манипуляциях с землей столицы Зауралья, домашний арест заменили на подписку о невыезде. Напомним, зауральского застройщика Алексея Богомолова, который до сей поры находился под домашним арестом, подозревают в даче взяток...
19 октября 2016
Крупный курганский чиновник задержан за подлог
В Курганской области задержан чиновник правительства Зауралья, которого подозревают в служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР. Сегодня следователи заявили, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, проведенной курганским...
27 сентября 2016
Курганского застройщика Богомолова оставили под стражей до апреля
Зауральскому застройщику Алексею Богомолову продлили арест до середины апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде города Кургана. Судьей было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей, так как есть доказательства дачи Богомоловым взяток курганским чиновникам...
17 февраля 2016
В Кургане предоставление земли фирме Богомолова признано незаконным
Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск прокурора о признании недействительной сделки между администрацией Кургана и одной из фирм, связанных с известным застройщиком Алексеем Богомоловым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре. Установлено, что в октябре 2014 года...
5 февраля 2016
В курганском «деле Богомолова» появилась пятая фигурантка
В Кургане возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновницы администрации города по так называемому «делу Богомолова», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Ранее прокуратурой области была проведена проверка законности выделения на территории областного центра земельных...
12 января 2016
Курганскому застройщику Богомолову продлили арест
Защита курганского застройщика Богомолова подала апелляционную жалобу на решение суда города Кургана о продлении ему ареста до 19 февраля 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном суде. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курганский областной суд оставил без изменения решение суда города...
24 декабря 2015
В Кургане на свободу выпущен еще один фигурант «дела Богомолова»
Курганский областной суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемого во взятке начальника регионального отдела учета и охраны объектов культурного наследия Дмитрия Бровко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде. В отношении еще одной фигурантки «дела Богомолова» Светланы Ковешниковой меру...
5 ноября 2015
Курганского застройщика Богомолова оставили под стражей
Курганский областной суд оставил без изменения решение суда города Кургана о заключении под стражу местного застройщика Алексея Богомолова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник председателя Курганского областного суда Василий Шалий. Напомним, учредитель и руководитель ряда строительных...
29 октября 2015
Курганских чиновников, подозреваемых во взятках, отпустили из-под стражи
Курганские чиновники, которые подозреваются во взятках, освобождены из--под стражи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде города Кургана. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курганской области находится уголовное дело о мошенничестве...
23 октября 2015
В Кургане по «делу Богомолова» арестована третья чиновница
Сегодня по «делу Богомолова» задержана бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации города Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете. Она подозревается в получении взятки...
22 октября 2015
В Кургане за нецелевое строительство арестован застройщик
Курганскому застройщику 20 октября предъявлено обвинение в мошенничестве, по подозрению во взятках задержаны его предполагаемые соучастники — чиновники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной пресс-службе СКР. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по...
22 октября 2015