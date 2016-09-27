Курган, 27 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Курганской области задержан чиновник правительства Зауралья, которого подозревают в служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Сегодня следователи заявили, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, проведенной курганским управлением ФСБ, 26 сентября возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»).

Чиновник подозревается в том, что в 2014—2015 годах, занимая руководящие должности в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, изготовил подложные документы, необходимые для дальнейшего оформления в Росреестре прав собственности на семь земельных участков на территории города Кургана. Участки ушли в собственность знакомых и родственников подозреваемого. Речь идет о более двух гектарах земли стоимостью свыше 3 млн 400 тыс. рублей.

Чиновник задержан. «Органы предварительного следствия намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщают в региональном СКР.

Напомним, это второе громкое уголовное дело, о незаконном приобретении земельных участков в Кургане. До сих пор не поставлена точка в деле зауральского застройщика Алексея Богомолова, который подозревается в даче взяток чиновникам мэрии столицы Курганской области и находится под домашним арестом.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014—2015 годах Богомолов якобы обращался в органы власти города Кургана и Курганской области с просьбой о выделении подконтрольным ему компаниям земельных участков в престижных районах областного центра под предлогом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, а также центра досуга и развития, зная, что предоставление участков земли для социально значимых объектов осуществляется бесплатно.

Следствие считает, что застройщик якобы изначально планировал возведение на них многоквартирных жилых домов, земельные участки под которые предоставляются только через аукционы, по рыночной стоимости. В дальнейшем Богомолов, с привлечением сторонних организаций, начал возведение жилых домов на бесплатно полученных территориях. Разрешенный вид использования городской земли был изменен под жилищное строительство, как считает следствие, в сговоре с отдельными чиновниками. Причиненный бюджету Кургана этими действиями ущерб, как считают правоохранители, составил не менее 11 млн рублей. Чиновники мэрии Кургана были задержаны и отпущены.

Далее Алексей Богомолов заявил, что оговорил их. По информации издания Znak.com, как уточнил следователь СУ СКР Дмитрий Визирский, «следствие осложняется противоречивыми показаниями ряда чиновников и должностных лиц».