В курганском «деле Богомолова» появилась пятая фигурантка
Курган, 12 января, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновницы администрации города по так называемому «делу Богомолова», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
Ранее прокуратурой области была проведена проверка законности выделения на территории областного центра земельных участков для строительства. По её материалам 24 декабря СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении чиновницы, которая без положенного по закону проведения аукциона подписала в интересах ООО «Строй-КПД» документы, способствующие предоставлению указанной организации в аренду земельного участка для строительства здания поликлиники. Доходы от аукциона должны были поступить в бюджет города Кургана. Ущерб бюджету города составил более 13 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, это уже пятое уголовное дело по незаконному землепользованию в Кургане, объединенное единым названием «дело Богомолова». Учредитель и руководитель ряда строительных компаний, работающих на территории Курганской и Тюменской областей, Алексей Богомолов был взят под стражу в прошлом году в рамках расследования по делу, в котором застройщик подозревается в мошенничестве.
Следователи подозревают, что в 2014—2015 годах Богомолов якобы обращался в органы власти города Кургана и Курганской области с просьбой о выделении подконтрольным ему компаниям земельных участков в престижных районах областного центра под предлогом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, а также центра досуга и развития, зная, что предоставление бесплатных участков земли для социально значимых объектов.
При этом штат компаний Богомолова, как правило, состоял из двух-трех сотрудников. Застройщик, как считает следствие, изначально планировал возведение многоквартирных жилых домов, земельные участки под которые предоставляются только через аукционы, по рыночной стоимости. В дальнейшем Богомолов, с привлечением сторонних организаций, начал возведение жилых домов на бесплатно полученных территориях. Разрешенный вид использования городской земли был изменен под жилищное строительство в сговоре с отдельными чиновниками, считает следствие.
По ходатайству следствия, в отношении Богомолова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По «делу Богомолова» также были задержаны заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия Зауралья Дмитрий Бровко и главный специалист отдела градостроительного контроля комитета по архитектуре и строительству Курганской области Светлана Ковешникова. Чиновники подозреваются в получении взяток и в превышении полномочий. Следствие ходатайствовало о взятии всех троих под стражу. Но судом Вертунов и Бровко освобождены, а Ковешникова — под домашним арестом
В прокуратуре не называют имя новой фигурантки «дела Богомолова», но Znak.com утверждает, что это одна из руководителей департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений.