Курган, 12 января, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновницы администрации города по так называемому «делу Богомолова», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Шнек

Ранее прокуратурой области была проведена проверка законности выделения на территории областного центра земельных участков для строительства. По её материалам 24 декабря СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении чиновницы, которая без положенного по закону проведения аукциона подписала в интересах ООО «Строй-КПД» документы, способствующие предоставлению указанной организации в аренду земельного участка для строительства здания поликлиники. Доходы от аукциона должны были поступить в бюджет города Кургана. Ущерб бюджету города составил более 13 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, это уже пятое уголовное дело по незаконному землепользованию в Кургане, объединенное единым названием «дело Богомолова». Учредитель и руководитель ряда строительных компаний, работающих на территории Курганской и Тюменской областей, Алексей Богомолов был взят под стражу в прошлом году в рамках расследования по делу, в котором застройщик подозревается в мошенничестве.

Следователи подозревают, что в 2014—2015 годах Богомолов якобы обращался в органы власти города Кургана и Курганской области с просьбой о выделении подконтрольным ему компаниям земельных участков в престижных районах областного центра под предлогом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, а также центра досуга и развития, зная, что предоставление бесплатных участков земли для социально значимых объектов.

При этом штат компаний Богомолова, как правило, состоял из двух-трех сотрудников. Застройщик, как считает следствие, изначально планировал возведение многоквартирных жилых домов, земельные участки под которые предоставляются только через аукционы, по рыночной стоимости. В дальнейшем Богомолов, с привлечением сторонних организаций, начал возведение жилых домов на бесплатно полученных территориях. Разрешенный вид использования городской земли был изменен под жилищное строительство в сговоре с отдельными чиновниками, считает следствие.

По ходатайству следствия, в отношении Богомолова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По «делу Богомолова» также были задержаны заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия Зауралья Дмитрий Бровко и главный специалист отдела градостроительного контроля комитета по архитектуре и строительству Курганской области Светлана Ковешникова. Чиновники подозреваются в получении взяток и в превышении полномочий. Следствие ходатайствовало о взятии всех троих под стражу. Но судом Вертунов и Бровко освобождены, а Ковешникова — под домашним арестом

В прокуратуре не называют имя новой фигурантки «дела Богомолова», но Znak.com утверждает, что это одна из руководителей департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений.