Дело «красногорского стрелка»
Водителю «красногорского стрелка» продлили арест в Москве
Мосгорсуд продлил срок ареста водителю «красногорского стрелка» Шоте Элизбарашвили. Обвиняемому в пособничестве в убийстве двух чиновников администрации Красногорского района Московской области предстоит пробыть за решеткой до 19 января 2017 года, сообщает РАПСИ. «Суд постановил продлить срок...
17 октября 2016
Водителя «красногорского стрелка» оставили в заключении в Подмосковье
Водителя «красногорского стрелка» Шота Элизбарашвили Московский городской суд оставил под стражей, отказав его адвокату в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы суда. «Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату...
3 августа 2016
Глава Красногорского района отрицает связь отставки с делом «стрелка»
Глава Красногорского района Борис Рассказов подал в отставку. Своё решение он обосновал тем, что нужно дать возможность для продвижения молодым кадрам, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области. «Я думаю, что в принципе район стабильно развивается, у меня просьба к вам — надо давать...
23 ноября 2015
Водитель Георгадзе останется под арестом
Мосгорсуд 16 ноября отклонил жалобу адвокатов Шота Элизбарашвили — водителя «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе. Он останется под арестом до 19 декабря, сообщает РСН. Ранее защита настаивал на избрании другой меры пресечения — залога или домашнего ареста. Элизбарашвили свою вину не признаёт...
16 ноября 2015
Водителю «красногорского стрелка» предьявлено обвинение
Водителю Амирана Георгадзе («красногорского стрелка») Шоте Элизбарашвили предъявлено обвинение. Он подозревается в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шота Элизбарашвили заявил о...
28 октября 2015
Камеры видеонаблюдения в администрации Красногорска оказались неисправны
Камеры видеонаблюдения в администрации Красногорска не работали в момент расстрела Амираном Георгадзе («красногорским стрелком) первого заместителя главы администрации Юрия Караулова и руководителя ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко, передаёт LifеNews. Уточняется...
28 октября 2015
СК проверит заявление на «красногорского стрелка» о вымогательстве — СМИ
Следствие проверит информацию о том, что «красногорский стрелок» Амиран Георгадзе и другие известные в районе люди обложили данью всех предпринимателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, владелец одного из городских торговых центров в...
28 октября 2015
Песков: Делать выводы по делу красногорского стрелка — преждевременно
В Кремле сочли преждевременным делать выводы по делу красногорского стрелка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос о том, обнажила ли эта трагедия определенную стилистику отношений власти и бизнеса в регионе, он ответил, что «пока ничего не обнажила». Песков...
27 октября 2015
Зампрокурора Московской области отказался вести дело красногорского стрелка
Олег Манаков — заместитель прокурора Московской области — заявил о своём отводе из дела «красногорского стрелка» из-за конфликта интересов. Олега Манакова и Амирана Георгадзе связывали дружеские отношения: в 2012 г. Манаков занял пост городского прокурора Красногорска, пишет LifeNews. Как известно...
27 октября 2015
«Красногорский стрелок» будет похоронен в Грузии
Найденный мёртвым бизнесмен Амиран Георгадзе, подозреваемый в убийстве четырех человек, будет похоронен в Грузии, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора «Гринтаун» Александра Авраменко. Уточняется, что компания «Гринтаун» принадлежала покойному Георгадзе. Авраменко сообщил, что Георгадзе...
27 октября 2015
Названа новая дата смерти «красногорского стрелка»
Бизнесмен Амиран Георгадзе, расстрелявший четырех человек в Красногорске, покончил с собой только на следующий день после преступления. К такому выводу пришли судебные медики-криминалисты. По данным РЕН ТВ, «красногорский стрелок» после совершения преступления через окно пробрался в чужой дом, где...
26 октября 2015
В доме, где найдено тело Георгадзе, завершены следственные действия
Сотрудники правоохранительных органов завершили следственные действия на месте предположительного обнаружения тела «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе в деревне Тимошкино (Московская область), сообщают «Вести». В настоящий момент тело доставляется на судмедэкспертизу, далее будет назначен...
24 октября 2015
МВД опубликовало фото мертвого «красногорского стрелка»
Официальный представитель министерства внутренних дел России Елена Алексеева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagramфотографию мертвого «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе. Сегодня, 23 октября, труп Георгадзе был обнаружен в Подмосковье. По данным следствия, совершив...
23 октября 2015
СК: «Красногорский стрелок» Георгадзе найден мертвым в Подмосковье
«Красногорский стрелок», бизнесмен Амиран Георгадзе, подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе двух высокопоставленных подмосковных чиновников, найден мертвым. Следователи обнаружили тело Георгадзе недалеко от деревни Тимошкино Красногорского районе. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил...
23 октября 2015
Выстрел в Караулова – выстрел по системе формирования власти: СМИ
Бизнесмен Амиран Георгадзе подозревается в том, что 19 октября в кабинете заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова застрелил самого чиновника, руководителя «Красногорских электросетей» Георгия Котляренко, а также случайного свидетеля, сотрудника редакции газеты «Московский Комсомолец»...
23 октября 2015
Возможный мотив «красногорского стелка» — огромные кредиты
Бизнесмен Амиран Георгадзе, подозреваемый в убийстве 4 человек в Красногорске, является заёмщиком нескольких банков. Общая сумма кредитов составила $50 млн и 247 млн рублей, передаёт LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что мотивом убийств могла стать острая...
23 октября 2015
Подозреваемому в пособничестве «красногорскому стрелку» грозит до 10 лет
22 октября в отношении Шоты Элизбарашвили, подозреваемого в пособничестве убийству трех человек в Красногорском районе Московской области, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил юрист компании «Legal Group» Дмитрий Ильин, предполагаемому...
22 октября 2015
Водитель «красногорского стрелка» арестован судом
Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу Шоту Элизбарашвили — водителя «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе. Таким образом, судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Элизбарашвили в виде ареста. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба...
22 октября 2015
Водитель «красногорского стрелка» считает себя невиновным
Водитель и охранник Амирана Георгадзе, находящегося в розыске и обвиняемого в убийстве четырёх человек, Шота Элизбарашвили заявил о своей невиновности журналистам в здании суда. «Я знаю одно: я невиновен, я не убийца, я просто попал в такую ситуацию», — сказал он. Подследственный интерпретирует...
22 октября 2015
«Красногорскй стрелок» может быть причастен к убийству ещё 5 человек
Следствие проверит причастность бизнесмена Амирана Георгадзе, который находится в розыске по обвинению в убийстве четырёх человек в городе Красногорске (Московская область), к убийству ещё пяти человек, пишут «Известия». Уточняется, что Георгадзе мог быть соучастником или виновником убийств...
22 октября 2015