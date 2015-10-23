Москва, 24 октября, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов завершили следственные действия на месте предположительного обнаружения тела «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе в деревне Тимошкино (Московская область), сообщают «Вести».

setka-plenka.ru Лента оградительная

В настоящий момент тело доставляется на судмедэкспертизу, далее будет назначен еще ряд экспертиз. Также будет установлены дата и время смерти. Кроме того, на процедуру опознания приедут родственники Георгадзе. После процедуры можно будет точно сказать, действительно ли в Тимошкино обнаружили его тело.

Напомним, 19 октября Георгадзе застрелил в здании Красногорской мэрии первого зама главы Красногорского района Юрия Караулова и главу ОАО «Красногорские электросети» Георгия Котляренко. Затем он убил у себя дома своего бывшего компаньона по строительному бизнесу.

Далее он собирался расправиться с главой Красногорского района Борисом Рассказовым и стал поджидать его возле дома. В этот момент Георгадзе совершил четвертое убийство — он выстрелил местного жителя Константина С., посчитав, что он угрожает его планам. После этого, поняв, что он не сможет убить Рассказова, Георгадзе ударился в бега.

По данным следствия, Георгадзе покончил жизнь самоубийством в тот же день, когда совершил четыре убийства.