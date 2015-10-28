Москва, 28 октября, 2015, 05:16 — ИА Регнум. Следствие проверит информацию о том, что «красногорский стрелок» Амиран Георгадзе и другие известные в районе люди обложили данью всех предпринимателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, владелец одного из городских торговых центров в районе Опалиха подал в Следственный комитет заявление о том, что Георгадзе с сообщниками вымогали у него 5 млн рублей. Предприниматель уточнил, что деньги у него требовали под фиктивный договор о ссуде на развитие бизнеса.

В заявлении он указал, что в мае 2015 года к нему приехали вымогатели и заставили подписать договор о том, что они якобы дают ему на развитие бизнеса 5 млн рублей под 10% в месяц. В числе вымогателей бизнесмен назвал известных среди местных предпринимателей люди, в том числе Амирана Георгадзе, президента одного из спортивных клубов, родственников недавно скончавшегося в Красногорске вора в законе и других близких к криминалу людей.

По словам предпринимателя, подобные договоры подписывались для того, чтобы в случае задержания вымогатели могли сказать, что якобы речь шла о выплате долга. Заявить в СКР он решил после того, как в сентябре Георгадзе потребовал выплатить 5 млн рублей. Бизнесмен опасался, что ему навяжут новый «кредит».

Уточняется, что через сутки после подачи этого заявления Георгадзе расстрелял замглавы Красногорска Юрия Караулова, руководителя ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко, местного жителя Константина Смыслова и своего бывшего партнера по бизнесу Тристана Закаидзе.