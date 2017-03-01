Теракт на пляже города Сус в Тунисе 26 июня 2015 года
Охранникам отеля в Тунисе предъявили обвинения по теракту 2015 года
Следователи обвинили шестерых охранников отеля Imperial в Тунисе в «преступной халатности» и неспособности помочь туристам, атакованным террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, передает Associated Press. Все охранники будут оставаться на...
1 марта 2017
В Тунисе ликвидирована ячейка «Аль-Каиды»
Тунисские силы безопасности заявили, что они разгромили ячейку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединяющую 10 человек, сообщает 29 декабря Reuters. Министерство внутренних дел в своем заявлении сообщило, что террористы общались между собой посредством зашифрованных...
29 декабря 2016
В Тунис прибыла группа британских инструкторов по борьбе с ИГ
В Тунис в очередной раз прибыла группа из 40 военных британских инструкторов для обучения тунисских военнослужащих в целях предотвращения проникновения в страну боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ливии. Об этом со ссылкой на слова...
16 октября 2016
В Тунисе продлено чрезвычайное положение
Тунисские власти еще на месяц продлили чрезвычайное положение, объявленное после ноябрьского нападения на президентскую охрану, передает Daily Mail Администрация президента Беджи Каида Эс-Себси сообщает, что решение было принято после консультации с правительством и парламентариями. Напомним, в...
20 июня 2016
По подозрению в организации теракта в Тунисе задержаны 12 человек
Полиция Туниса задержала 12 человек, подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 26 июня в городе Сус. Об этом 22 июля сообщает Xinhua со ссылкой на МВД Туниса. Как заявили в ведомстве, подозреваемые были задержаны в ходе обысков, проведённых правоохранителями в 70 различных местах. МВД...
22 июля 2015
По подозрению в теракте в городе Сус задержано 12 человек — власти Туниса
Власти Туниса задержали 12 подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 26 июня в городе Сус, сообщает Reuters со ссылкой на министра по парламентским связям Туниса Лазара Акреми. Еще двое подозреваемых — Рафхе Талари и Бин Абдалла — находятся в розыске, 30 июня были опубликованы их...
2 июля 2015
Министр туризма Туниса прогнозирует $515 млн убытка от теракта в Сусе
Министр туризма Туниса Сельма Эллуми Рекик заявила, что туристическая сфера страны может понести из-за теракта в Сусе убытки в $515 млн. По ее словам, нападение террористов существенно повлияет на экономику Туниса. Предполагаемые убытки в $515 млн могут составить четверть дохода страны от туризма —...
30 июня 2015
МИД РФ: Одна гражданка России погибла при теракте в Тунисе
Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило гибель российской туристки при теракте в Тунисе. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. «По результатам проведенной в тунисской клинике «Шарль Николь» ДНК-экспертизы неопознанных...
29 июня 2015
В Тунисе прошли антитеррористические шествия
В тунисском городе Сус, а также в столице страны прошли шествия против терроризма и в память о погибших в пятничном теракте. Об этом в воскресенье, 28 июня, передает местное телевидение. Участники шествия несли флаги Великобритании в память о погибших туристах (большинство погибших в теракте —...
28 июня 2015
СМИ: пропавшая без вести гражданка РФ погибла по время теракта в Тунисе
Считавшаяся пропавшей без вести российская туристка Татьяна Хоменко была убита во время стрельбы на пляже отеля в Тунисе. Представители российского консульства отметили сходство фотографий пропавшей гражданки России с находящимся в местном морге телом, передает телеканал LifeNews. Окончательно...
28 июня 2015
Полиция Туниса нашла телефон террориста в море
Мобильный телефон одного из террористов, расстрелявших отдыхающих отеля Imperial Marhaba, удалось обнаружить полицейским Туниса. Аппарат передан для обследования специалистам, передает RT. Информация об телефоне поступила полицейским от одного из отдыхающих отеля. Он сообщил, что увидел, как один...
28 июня 2015
Посол Туниса рассказал МИД РФ о мерах по обеспечению безопасности туристов
Посол Туниса в РФ Али Гутали рассказал в телефонном разговоре с замглавы МИД России Михаилом Богдановым о предпринимаемых властями страны экстренных мерах по обеспечению усиленной защиты туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское дипломатическое ведомство. «Посол Туниса...
27 июня 2015
Жизни гражданки РФ, раненной в ходе теракта в Тунисе, ничто не угрожает
Пресс-атташе посольства Российской Федерации в Тунисе Сергей Филиппов сообщил, что гражданка России получила ранения во время террористического акта в курортной зоне недалеко от тунисского города Сус. Об этом Филиппов заявил журналистам в субботу, 27 июня. Он сообщил, что гражданка Российской...
27 июня 2015
Власти Туниса закроют 80 мечетей за подстрекательство к насилию
Власти Туниса намерены в течение недели закрыть порядка 80 мечетей, находящихся вне государственного контроля, за подстрекательство к насилию. Об этом сообщает 27 июня агентство Reuters. Как заявил премьер-министр Туниса Хабиб Эссид, данное решение принимается в качестве одной из мер по борьбе с...
27 июня 2015
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Тунисе
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на отель в Тунисе, в результате которого погибли около 40 человек. Об этом 27 июня сообщает агентство Reuters. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, ещё несколько получили ранения...
27 июня 2015
Число жертв теракта на курорте в Тунисе возросло до 37 человек
Число жертв нападения террористов на отель Imperial в районе тунисского курорта вблизи города Сус возросло до 37 человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин», со ссылкой на министерство здравоохранения Туниса. Ранее сообщалось о 30 погибших и более 30 пострадавших...
26 июня 2015
СМИ: Боевиков, напавших на отели в Тунисе, было семеро
Стали известны некоторые подробности о боевиках, напавших сегодня, 26 июня, на пляжи отелей в тунисском городе Сус. Местное издание Tunisia Leaks сообщает что всего террористов было семь. Группа боевиков, напавшая на отели состояла из семи террористов. Один из них был убит, двоих удалось задержать...
26 июня 2015
Число жертв атаки террористов в Тунисе возросло до 30
Число жертв атаки террористов на отели в тунисском курорте Сус возросло до 30 человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МВД Туниса. Стало известно, что от полученных ранений в больницах города скончалось три человека. Таким образом число жертв теракта...
26 июня 2015
СМИ: В захваченных в Тунисе отелях есть граждане РФ
В захваченных террористами отелях тунисского курорта Сус могут находиться граждане Российской Федерации. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщают местные СМИ. Ранее поступила информация, что террористы атаковали пляжи двух отелей в Сусе — Riu Imperial Marhaba 5* и El Mouradi Palm Marina 5*. Боевики...
26 июня 2015
Жертвами нападения боевиков на пляж отеля стали 27 человек
В результате теракта в тунисском курортном городе Сус погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает Reuters. Ранее поступала информация о семерых погибших, включая одного из нападавших, второй террорист скрылся. В пятницу, 26 июня, неизвестные напали на туристов, находившихся на гостиничном пляже...
26 июня 2015