Тунис, 29 декабря, 2016, 17:02 — ИА Регнум.

Тунисские силы безопасности заявили, что они разгромили ячейку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединяющую 10 человек, сообщает 29 декабря Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Министерство внутренних дел в своем заявлении сообщило, что террористы общались между собой посредством зашифрованных сообщений, целью их было проведение «террористических операций».

Ячейка имела связи с «Окба Ибн Нафаа», группировкой, связанной с «Аль-Каидой» организация, деятельность которой запрещена в РФ, место дислокации которой находится близ алжирской границы. Членами ликвидированной группировки были люди от 25 до 45 лет, включая двух женщин.

Тунис отчаянно борется с террористической угрозой начиная с 2011 года, издержки борьбы проявляются в крупных террористических актах, так в прошлом году их было три. В одном из них, на пляже города Сус 26 июня 2015 года, погибло 38 иностранных туристов.