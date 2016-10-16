Тунис, 16 октября, 2016, 04:28 — ИА Регнум. В Тунис в очередной раз прибыла группа из 40 военных британских инструкторов для обучения тунисских военнослужащих в целях предотвращения проникновения в страну боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ливии. Об этом со ссылкой на слова главы Минобороны Великобритании Майкла Фэллона пишет Reuters.

Gertrud Zach Британские инструкторы

По словам министра, Соединенное Королевство полно решительности поддержать своих тунисских союзников в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые убили группу британских туристов на пляже Туниса в прошлом году. Британские инструкторы должны учились вооруженные силы Туниса, усилить безопасность за границах страны и остановить распространение боевиков по побережью, заявил Фэллон.

Напомним, что в июне 2015 года в тунисском Эль-Кантауи погибли 40 людей, 30 из которых оказались гражданами Великобритании. В Тунисе после этого был повершен еще ряд терактов. В стране действует режим чрезвычайного положения. В связи с этим Соединенное Королевство дважды отправляло группы своих инструкторов в Тунис. Вышеупомянутая миссия третья по счету.