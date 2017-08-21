Крушение рыболовного траулера "Дальний Восток" в Охотском море
«Генерал Кривонос» брошен в китайском порту с экипажем на борту
Экипаж теплохода «Генерал Кривонос» брошен судовладельцем в китайском порту Тайсанг. Судовладелец — владивостокская «МВ-Лайн» на связь с моряками не выходит. Судно арестовано портовыми властями. Долг по зарплате превысил 1,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Под родным...
21 августа 2017
Суд над обвиняемыми в крушении «Дальнего Востока» начался на Сахалине
В городском суде Южно-Сахалинска начались слушания по уголовному делу о крушении большого морозильного траулера (БАТМ) «Дальний Восток», в результате которого 69 моряков погибли, еще 22 пострадали, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Судить обвиняемых в крушении траулера «Дальний...
22 марта 2017
Судить обвиняемых в крушении траулера «Дальний Восток» будут на Сахалине
Суд над обвиняемыми в катастрофе траулера «Дальний Восток», в результате которой погибли 69 моряков, а 22 пострадали, пройдет в Южно-Сахалинске. Ранее городской суд Южно-Сахалинска пытался передать слушание дела в Ольский районный суд Магаданской области. Областной суд решение отменил, передает...
15 марта 2017
СК: Инспектор, проверявший траулер «Дальний Восток», получил взятку в $500
В отношении инспектора Росрыболовства Александра Никодименко, проверявшего БАТМ «Дальний Восток» накануне его крушения, следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями), говорится в сообщении СК РФ. По версии...
7 мая 2015
На Камчатке капитана судна наградили за спасение экипажа «Дальнего Востока»
СРТМ «Гранит» одним из первых пришел в район бедствия На Камчатке капитан СРТМ «Гранит» Рафаэль Кашиков награжден за участие в спасении членов экипажа БАМТа «Дальний Восток», который в начале апреля потерпел крушение в Охотском море. Как передает корреспондент ИА REGNUM, заслуги капитана...
7 мая 2015
Траулер «Дальний Восток» был отправлен на верную гибель
Перед катастрофой проверяющие закрыли глаза на многочисленные нарушения на судне По результатам проверки в связи с аварией траулера «Дальний Восток» в Охотском море выявлены грубые нарушения законодательства о безопасности плавания судов рыбопромыслового флота. В отношении должностных лиц...
28 апреля 2015
Тела трех иностранцев с траулера «Дальний Восток» отправлены на родину
Из России улетели 26 иностранных моряков, выживших в крушении. Тела трех погибших отправлены в Вануату Тела трех иностранных граждан, погибших при крушении траулера «Дальний Восток» в Охотском море, вечером в воскресенье, 19 апреля, отправлены на родину — в Вануату, сообщает НТВ со ссылкой на...
20 апреля 2015
Вертолет Ми-8 возобновил поиски моряков с траулера «Дальний Восток»
Вертолет Ми-8 сегодня приступил к поискам пропавших членов экипажа с затонувшего в акватории Охотского моря траулера «Дальний Восток». Об этом заявил руководитель пресс-службы Дальневосточного главка МЧС Сергей Викторов. По его словам, «погода успокоилась, и сегодня борт приступил к воздушной...
10 апреля 2015
Пять пропавших при крушении траулера моряков признаны погибшими
Число жертв крушения «Дальнего Востока» возросло до 62 человек Пятеро жителей Сахалина, пропавшие без вести в Охотском море после крушения траулера «Дальний Восток», признаны погибшими, сообщают власти региона. Семьи моряков получат из областного бюджета по 1 млн рублей. Кроме того, в плановом...
10 апреля 2015
Тело 57-го погибшего на «Дальнем Востоке» моряка нашли в ящиках с другими телами
Список официально погибших увеличился после того, как все тела привезли на Сахалин Количество погибших при крушении траулера «Дальний Восток» в Охотском море у берегов Камчатки увеличилось до 57. При этом тело еще одного погибшего моряка обнаружили не в море, а среди тел, доставленных на Сахалин из...
10 апреля 2015
МЧС: Активная фаза поиска моряков в Охотском море прекращена
Пропавших без вести моряков будут искать суда, находящиеся в районе крушения МЧС приняло решение завершить активные поиски в Охотском море людей с затонувшего траулера Дальний Восток". Теперь пропавших людей будут суда, проходящие в районе крушения, сообщает «Эхо Москвы». В четверг, 9 апреля...
9 апреля 2015
МЧС завершает активные поиски пропавших моряков в Охотском море
С 9 апреля поиск 13 моряков с траулера «Дальний Восток», которые числятся пропавшими без вести, будет осуществляться проходящими в зоне трагедии судами МЧС России объявило о прекращении активных поисков моряков с затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток». Как сообщили в ГУ МЧС России по...
9 апреля 2015
Траулер «Дальний Восток» погубила жадность владельцев — СК РФ
Судовладелец и капитан нарушили все правила, «которые писаны на море» Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в среду, 8 апреля, заявил в эфире телеканала «Россия 1», что капитан и судовладелец траулера «Дальний Восток» нарушили все правила, «которые писаны на море» в погоне за прибылью...
8 апреля 2015
Консулы Латвии и Мьянмы прибыли в Южно-Сахалинск
Они займутся установлением личностей и документированием погибших и выживших матросов траулера «Дальний Восток» Замначальника УФМС по Сахалинской области, начальник отдела миграционного контроля Андрей Миронов сообщил, что в Южно-Сахалинск для установления личностей и документирования матросов с...
8 апреля 2015
«Дальний Восток» доработали — были срезаны водонепроницаемые переборки
Выжившие моряки рассказали, что на траулере серьёзно переделали внутренние помещения Члены экипажа траулера «Дальний Восток», выжившие после крушения, рассказали, что водонепроницаемые переборки на судне были демонтированы, чтобы можно было разместить больше выловленной рыбы. Об этом сообщает НТВ...
8 апреля 2015
Иностранных моряков с «Дальнего Востока» взяли под арест
Им выдадут временные документы и депортируют Все спасшиеся с затонувшего траулера «Дальний Восток» иностранные моряки взяты под административный арест. Они будут привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ, сообщили в УФМС по Сахалинской области. После беседы с дипломатами...
8 апреля 2015
ФМС привлечёт к ответственности иностранцев с траулера «Дальний Восток»
Ранее компания-судовладелец затонувшего траулера «Дальний Восток» заявила, что ничего не знает об иностранцах на борту Иностранные граждане, работавшие на затонувшем в Охотском море рыболовном траулере «Дальний Восток», будут привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую...
8 апреля 2015
На траулере «Дальний Восток» были срезаны водонепроницаемые переборки
Внутренние конструкции затонувшего траулера «Дальний Восток» были серьёзным образом переделаны Выжившие члены экипажа затонувшего в Охотском море рыболовного траулера «Дальний Восток» рассказали, что внутренние конструкции судна были серьёзным образом переделаны. В частности, по словам рефмашиниста...
8 апреля 2015
На «Дальнем Востоке» находился один житель Камчатки, а не двое
Семье камчатского моряка будет оказана вся необходимая помощь, заявили власти региона На затонувшем в Охотском море БАМТе «Дальний Восток» находился один моряк с Камчатки, а не двое как сообщалось ранее. Дело в том, что второй ранее имел всего лишь временную регистрацию на полуострове, но на самом...
8 апреля 2015
Моряки с «Дальнего Востока» рассказали подробности катастрофы
Сотрудники следственного комитета завершили опрос спасенных членом экипажа, затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток». Об этом во вторник, 7 апреля, передает НТВ. Ранее во вторник, в сахалинский порт Корсаков прибыл теплоход «Андромеда» и буксир «Справедливый», на которых были...
7 апреля 2015